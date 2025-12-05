Oglas

vandalizam

FOTO / Odrubljena glava s Titovog spomenika u Velenju. Počinitelj uhvaćen, bježao u autu hrvatskih tablica

author
N1 Info
|
05. pro. 2025. 10:46
Valdali so ponoči odrezali glavo iz kipa Josipa Broza Tita na Titovem trgu, dogodek, vandalizem
Nik Jarh/F.A.Bobo/F.A. BOBO

Radi se o 49-godišnjaku s područja Velenja koji je odrubljenu "glavu" kipa spremio u prtljažnik auta

Oglas

Titov trg u slovenskom Velenju noćas je bio poprište vandalizma – sa spomenika Josipu Brozu Titu odrubljena je glava, a počinitelj je ubrzo pronađen, piše Novi list.

Radi se o 49-godišnjaku s područja Velenja koji je odrubljenu “glavu” kipa spremio u prtljažnik auta i odvezao se s mjesta vandalizma. Prijavio ga je očevidac, koji je policiji javio da je vidio muškarca kako utovaruje u automobil veliki metalni predmet, a ubrzo je zaustavljen na cesti Simona Blatnike. Zanimljivo je da je automobil koji je vozio imao dvije različite – hrvatske registarske oznake.

Općina Velenje osudila je ovaj čin vandalizma i najavila sanaciju.

Valdali so ponoči odrezali glavo iz kipa Josipa Broza Tita na Titovem trgu, dogodek, vandalizem, Foto:Nik Jarh/F.A.Bobo Photo: Nik Jarh/F.A.Bobo/F.A. BOBO
Nik Jarh/F.A.Bobo/F.A. BOBO

“Osuđujemo vandalizam koji je počinjen noću na Titovom trgu u Velenju, gdje je počinitelj oštetio spomenik Titu i skinuo mu glavu. Općina Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta vandalizmu i napadima na kulturnu i povijesnu baštinu“, priopćila je Općina Velenje.

Još traje očevid, a policija prikuplja informacije zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela oštećenja ili uništenja predmeta od posebnog kulturnog značaja ili prirodne vrijednost.

Teme
Josip Broz Tito Slovenija Spomenik Titu Vandalizam Velenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ