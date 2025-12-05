Radi se o 49-godišnjaku s područja Velenja koji je odrubljenu "glavu" kipa spremio u prtljažnik auta
Titov trg u slovenskom Velenju noćas je bio poprište vandalizma – sa spomenika Josipu Brozu Titu odrubljena je glava, a počinitelj je ubrzo pronađen, piše Novi list.
Radi se o 49-godišnjaku s područja Velenja koji je odrubljenu “glavu” kipa spremio u prtljažnik auta i odvezao se s mjesta vandalizma. Prijavio ga je očevidac, koji je policiji javio da je vidio muškarca kako utovaruje u automobil veliki metalni predmet, a ubrzo je zaustavljen na cesti Simona Blatnike. Zanimljivo je da je automobil koji je vozio imao dvije različite – hrvatske registarske oznake.
Općina Velenje osudila je ovaj čin vandalizma i najavila sanaciju.
“Osuđujemo vandalizam koji je počinjen noću na Titovom trgu u Velenju, gdje je počinitelj oštetio spomenik Titu i skinuo mu glavu. Općina Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mjesta vandalizmu i napadima na kulturnu i povijesnu baštinu“, priopćila je Općina Velenje.
Još traje očevid, a policija prikuplja informacije zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela oštećenja ili uništenja predmeta od posebnog kulturnog značaja ili prirodne vrijednost.
