Naljutili se zbog objave oko ležaljki na plaži: "Ne bih više legla na nju ni potrošila tamo 1 euro"

Komentarri su odmah počeli pljuštati. Neki su razočarani, a neki kažu da to nije točno. "Ne bi trebalo biti razlike ako je, na primjer, muž iz Crne Gore, a žena iz Srbije, neka bude besplatno za oboje. Ali općenito mislim da bi trebalo biti besplatno za nas građane, ali ne i za turiste. Isto bi trebalo vrijediti i za ulaz u nacionalne parkove itd.", jedan je od komentara.