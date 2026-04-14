što nakon izbora u mađarskoj?
Neizvjesnost oko NIS-a i MOL-a: "Vučićeve poruke su poruke nekoga kome su sve lađe potonule"
Predsjednik Srbije poručio je da „istinsko razumijevanje između Srbije i Mađarske nije lako srušiti“. Znači li to da ekonomska suradnja između dviju zemalja – gledano kroz prizmu NIS-a, pruge i naftovoda – neće doživjeti potres, odnosno da će ti projekti, kako Vučić kaže, opstati i ostati?
Pade Viktor, pade i „viktorija“? I dok je pobjeda MOL-a u utrci za NIS-om za neke trenutačno čista kao naftna mrlja, predsjednik Srbije tu pobjedu ne dovodi u pitanje i ima važnu vijest.
„Opredjeljenje MOL-a, to vam je posljednja vijest, jest da se razgovori nastave kako sa Srbijom, tako i s ruskim partnerom i da to, onako kako smo razgovarali u prethodnom razdoblju, i završimo“, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić je bezbroj puta poručio da Beograd mora stajati po strani jer su većinski vlasnici Rusi, ali sada, odjednom, najavljuje da će s Mađarima uskoro biti potpisan ne baš najjasniji međudržavni sporazum oko prodaje NIS-a.
„To nije lako potpisati jer tu oni imaju neke teške uvjete, mi neke teške uvjete za njih. Naši se tiču rada Rafinerije i činjenice da ne možemo dobiti više obveza nego što smo ih imali u odnosu s Rusima“, rekao je Vučić.
„Vučić je takav, neće priznati poraz, pa ni u partiji Jamba, a kamoli da će propasti dogovor oko NIS-a. Dakle, on to jednostavno sebi ne smije dopustiti. Vidjeli smo njegov govor tijela sinoć, vidjeli smo njegove poruke. To su poruke nekoga kome su sve lađe potonule. Mislim, tko vidi da lađe tonu i da ne može oko toga mnogo učiniti. Hoće li se nastaviti pregovori – hoće, ali je pitanje hoće li se završiti“, kaže Ivan Radak iz Forbes Srbija.
Orban je bio saveznik i Putina i Trumpa, a Moskva i Washington jesu presudni igrači u prodaji NIS-a. Znači li to da će aktualnom aranžmanu možda presuditi diplomacija?
„Ne može se zanemariti činjenica da je potpredsjednik SAD-a otvoreno podržao kampanju Orbana i da Donald Trump ne djeluje pretjerano sretan zbog toga što je Mađar dobio izbore i to bi moglo utjecati na to hoće li američka administracija blagonaklono gledati na nastavak aranžmana s MOL-om“, kaže ekonomist i bivši veleposlanik Mihailo Brkić.
A budući mađarski premijer već je najavio antikorupcijske mjere u okviru kojih bi i MOL mogao na rendgen.
„Peter Magyar gleda na sve te mađarske investicije u Srbiji – ostvaruju li se one na tržišnim principima ili se tu radi o stjecanju političkog utjecaja Viktora Orbana“, kaže novinar iz Mađarske Gabor Bodiš.
Neizvjesnost se nastavlja, aranžman s MOL-om i dalje lebdi u zraku, suglasni su sugovornici N1 Srbije. Za početak, Amerikanci do petka trebaju odlučiti o produženju licence za rad, a krajnji rok za prodaju NIS-a ističe 22. svibnja.
