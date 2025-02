Dok traju prosvjedi u Novom Sadu oglasio se Vučić, evo što je poručio

Podijeli :

Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Srpski studenti su danas blokirali tri mosta u Novom Sadu, povodom tri mjeseca od urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u tom gradu. Dok traju prosvjedi u Novom Sadu oglasio se srpski predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da je izabran od naroda, pošteno i velikom većinom.

“Izabran sam od naroda, pošteno i velikom većinom. Izabran sam da Srbijom ne upravlja ulica, nego njeni građani odlukom na izborima. Tako se čuva neovisna, suverena i slobodna država”, napisao je Vučić na Instagramu uz video.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Podsjetimo, blokada Varadinskog mosta, Mosta slobode i Žeželjevog mosta započela je u 15 sati. Varadinski i Žeželjev most bili su blokirani tri sata, odnosno do 18 sati, dok će Most slobode ostati blokiran 24 sata. Njima su se pridružili i beogradski studenti koji su u četvrtak pješice krenuli prema Novom Sadu.

Stotine tisuća ljudi, u prosvjedima potaknutim pogibijom 15 ljudi u padu nadstrešnice, od studenog su izašle na ulice diljem zemlje, a studenti blokirali više od 60 fakulteta, zahtijevajući odgovornost vlasti, poštivanje ustava, zakona, iskorjenjivanje korupcije, te osnaživanje i samostalnost institucija bez političkog utjecaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Hrvat iz Njemačke poslao nam je slike artikala iz dućana. Iste smo uslikali ovdje. Što kažete na razlike u cijenama? Provjerite imate li pravo na besplatno dopunsko osiguranje