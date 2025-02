FOTO, VIDEO / Zagreb i Split podržali srpske studente. U Novom Sadu se sprema blokada tri mosta

Studenti su objavili detaljan plan i program aktivnosti.

Varadinski i Žeželjev most u Novom Sadu danas će biti blokirani na tri sata, a Most slobode 24 sata, odnosno do nedjelje u 15 sati.

Za 14.05 planiran je organizirani polazak studenata iz kampusa ka Žeželjevom mostu, u 14.20 polazak ka Varadinskom mostu, a u 14.30 je planiran polazak ka Mostu slobode.

Blokada sva tri mosta trajat će od 15 do 18 sati, a u intervalu od 18 do 19 sati studenti i građani bi se trebali s Varadinskog i Žeželjevog mosta uputiti ka Mostu slobode gdje će se nastaviti 24-satna blokada. Okupljenima će se u 19 sati obratiti studenti.

Poziva se građane da izađu na terase i prozore i sudjeluju u petominutnoj buci koja će početi u 20 sati. Građanima će se potom obratiti Ivan Ivanović, Saša Sinđelić i Gabor Pongo, a u 21.15 ponovo će nastupiti zbor.

Između 22 sata i 22.20 na mostu će govoriti Siniša Kovačević, Zoran Kesić i Dragan Bjelogrlić. Potom slijedi polusatni nastup Igora Stankovića.

U 23 sata slijede obraćanja okupljenima Jelene Obućine, Mine Đikanović i Jelene Stupljanin. Ana Ferik Ivanović, arhitektica, najavit će 15-minutnu tišinu.

Planirano je da u 23.52 započne 15-minutno odavanje počasti za nastradale u padu nadstrešnice uz upaljene bliceve na telefonima. Pola sata poslije ponoći na mostu će govoriti inženjer geologije Goran Đajić, koji je prvi ukazao da su netočne tvrdnje vlasti da na nadstrešnici nije bilo radova.

Potom slijedi prikazivanje filmova koje će trajati tijekom noći. Sljedeće aktivnosti zakazane su za 9 ujutro 2. veljače i trajat će do 11 sati, za kada je planirano tzv. "jutarnje mentalno razgibavanje".

Potom će se na mostu smjenjivati Relja Štigić, Milan Kovačević, Teodora Vukša, Lena Trifunović i Živa Stanojević.

Pred kraj blokade, od 14 sati 2. veljače počet će grupno čišćenje mosta.