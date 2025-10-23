Picula: Ćacilend je slika Vučićeve Srbije

"Vlast je najodgovornija za stanje u zemlji, bilo ono pozitivno ili negativno. S obzirom na to da smo u ovoj Rezoluciji iznijeli mnogo negativnog, očekujemo od vlasti da to promijeni, ali primjećujemo da postoje snage koje žele promjene", naveo je posebni izaslanik za Srbiju i pitao što ova Rezolucija znači za službeni Beograd i hoće li je uzeti u razmatranje ako su iskrene izjave Vučića da je strateški cilj Srbije članstvo u EU.