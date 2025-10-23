Picula: Ćacilend je slika Vučićeve Srbije

Posebni izaslanik Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da je zastupničkim skupinama u radu na Rezoluciji o Srbiji trebalo dva sata da pronađu zajednički jezik. O pucnjavi u Ćacilendu rekao je da je nasilje bilo neizbježno jer Vučićeve pristaše tamo služe da interveniraju protiv protivnika režima.
"Čini mi se da je taj prostor naseljen Vučićevim pristašama i čini mi se da je to slika Vučićeve Srbije. Nasilje je bilo neizbježno jer su Vučićeve pristaše tamo da interveniraju protiv svih kojima je ovaj režim dozlogrdio. Takav prostor treba vratiti svim građanima", rekao je zastupnik u razgovoru za N1.
Nešto poslije 10 sati u srijedu počeli su gorjeti šatori u tzv. Ćacilendu, ispred Skupštine Srbije. Na snimkama koje su se pojavile u javnosti čuli su se i pucnji, jedna je osoba ranjena, a jedna uhićena. Vučić je kasnije objavio ime napadača i naveo da je riječ o 70-godišnjem umirovljeniku, nekadašnjem djelatniku DB-a. Na konferenciji su prikazani policijski snimci ispitivanja napadača. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Požar je ubrzo lokaliziran.
"Vlast najodgovornija za stanje u zemlji"
Eurozastupnici su usvojili Rezoluciju o Srbiji koja je ocijenjena kao nikad oštrija.
"Rezultat kojim je prihvaćena Rezolucija poklapa se s podrškom koju je dobilo moje Izvješće o Srbiji, usvojeno ranije ove godine. Možemo govoriti o stabilnoj većini u EP-u koja prati i podržava ono što se zaključuje na radnim skupinama ili ad hoc rezolucijama. Riječ je o većini koja je svjesna stanja u Srbiji i spremna podržati sve što je potrebno promijeniti kako bi Srbija, kao kandidatkinja za članstvo, napredovala, a ne nazadovala", istaknuo je Picula.
Europski parlament usvojio je Rezoluciju o Srbiji u kojoj se ističe polarizacija i rastuća represija u zemlji, godinu dana nakon pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Za Rezoluciju je glasovalo 457 eurozastupnika, a protiv 103.
Kako je naglasio, raduje ga što je zastupničkim skupinama bilo potrebno dva sata da pronađu zajednički jezik oko nacrta ovog dokumenta.
Istaknuo je i da vlast snosi najveću odgovornost za ono što se u nekoj državi događa.
"Vlast je najodgovornija za stanje u zemlji, bilo ono pozitivno ili negativno. S obzirom na to da smo u ovoj Rezoluciji iznijeli mnogo negativnog, očekujemo od vlasti da to promijeni, ali primjećujemo da postoje snage koje žele promjene", naveo je posebni izaslanik za Srbiju i pitao što ova Rezolucija znači za službeni Beograd i hoće li je uzeti u razmatranje ako su iskrene izjave Vučića da je strateški cilj Srbije članstvo u EU.
Na pitanje N1 što znači to što predsjednik u jednom trenutku govori o članstvu u EU, a s druge strane eurozastupnike naziva ološem, Picula navodi da taj dvostruki narativ ne može trajati zauvijek.
"To je shizofrena situacija koja traje predugo. Ne možete imati dva narativa. Taj dvostruki narativ može neko vrijeme poslužiti svrsi, ali se dugoročno dovodi u pitanje glavni cilj - članstvo u EU. Potrebno je još malo strpljenja, jer očekujemo Komisiju koja bi trebala podnijeti izvješće o stanju u državama kandidatkinjama, i volio bih vidjeti što će napisati te hoće li, na neki način, promijeniti narativ u skladu s onim što EP iznosi u dokumentima", dodao je on.
"Kritika vlasti, ne napad na Srbiju kao takvu"
Istaknuo je da se na Rezoluciju ne treba gledati kao na napad na Srbiju.
"Ovo se ne smije shvatiti kao napad na Srbiju kao takvu. Ovo je kritika ponašanja vlasti. EU nikada nije zatvorila vrata Srbiji, ali Unija ima pravo otvoreno govoriti o onome što u Srbiji treba mijenjati. Svako drugo tumačenje je – falsifikat. Nadam se da će tumačenja biti ozbiljno shvaćena u Beogradu", ističe Picula za N1.
Zaključio je da do promjena u Srbiji ne može doći bez usvajanja Zakona o biračkom popisu i izbora Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM).
