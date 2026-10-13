Policijske akcije u susjedstvu: Uhićeni carinici, zaplijenjena droga i arsenal oružja

Ivica Galovic/PIXSELL

Četvorica carinika iz Bosne i Hercegovine uhićena su u utorak u policijskoj akciji provedenoj u tri grada i na dva granična prijelaza dok su u drugoj raciji u Sarajevu privedena dvojica muškaraca pod sumnjom na šverc droge a kod njih je pronađena i veća količina oružja, uključujući snajperske puške.

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Prema informacijama koje je objavila Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), njeni su pripadnici proveli racije u Banjoj Luci, Prijedoru i Srpcu a mediji su prenijeli kako su privedena četvorica carinika raspoređena na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod.

Sumnjiči ih se za umiješanost u korupciju odnosno primanje mita kako bi omogućili protuzakoniti uvoz robe koja podliježe carinskom nadzoru.

"U pitanju je kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi propisano Kaznenim zakonom BiH", kazala je glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić pojašnjavajući kako istragu vodi državno tužiteljstvo.

Istodobno su pripadnici MUP-a Federacije BiH u Sarajevu u akciji čiji je cilj bio suzbijanje ilegalne trgovine narkoticima priveli muškarce 28-godišnjaka i 36-godišnjaka kod kojih je pronađena veća količina droge, oružja i streljiva.

Tijekom racije, navedeno je u priopćenju federalnog MUP-a, kod njih su pronašli oko deset kilograma kokaina, sintetičkih droga i marihuane ali i četiri puške s optičkim nišanima, pištolj, strojnicu Uzi i više od 100 komada različitog streljiva te novac i uređaje za radio komunikaciju.