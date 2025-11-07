Potres jačine 3,6 stupnjeva pogodio Bosnu i Hercegovinu

Potres jačine 3,6 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je danas, 7. studenoga, Bosnu i Hercegovinu, javlja Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Oglas
Potres se dogodio oko 8 sati ujutro.
Prema podacima, epicentar potresa bio je oko 70 kilometara od Sarajeva i oko 20 kilometara od Foče.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 34 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 7, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ZywgdrgdP7
Epicentar se nalazio uz samu granicu Bosne i Hercegovine s Crnom Gorom.
Korisnici su na EMSC-u prijavili da su osjetili snažno podrhtavanje tla.
Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti, no potresi ovoga intenziteta obično je ne uzrokuju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas