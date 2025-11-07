Oglas

70 km od Sarajeva

Potres jačine 3,6 stupnjeva pogodio Bosnu i Hercegovinu

N1 Info
07. stu. 2025. 09:41
EMSC
EMSC

Potres jačine 3,6 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je danas, 7. studenoga, Bosnu i Hercegovinu, javlja Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres se dogodio oko 8 sati ujutro.

Prema podacima, epicentar potresa bio je oko 70 kilometara od Sarajeva i oko 20 kilometara od Foče.

Epicentar se nalazio uz samu granicu Bosne i Hercegovine s Crnom Gorom.

Korisnici su na EMSC-u prijavili da su osjetili snažno podrhtavanje tla.

Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti, no potresi ovoga intenziteta obično je ne uzrokuju.

Teme
BiH EMSC bosna i hercegovina epicentar potres

