"Dolazi neka Marta Kos kojoj je zapalo neko mjesto povjerenice za europske integracije i proširenje i ona je usmjerena isključivo na Ukrajinu. Zamislite godinu dana već obavlja tu dužnost i nije bila u BiH", poručio je jučer Dodik. Najavio da će njegove stranačke kolege iz SNSD-a bojkotirati susret u Predsjedništvu BiH, kao i obraćanje Marte Kos u Parlamentarnoj skupštini BiH.