Povjerenica Europske komisije za susjedstvo i proširenje Marta Kos započela je višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini, a susret s njom izbjegla je srpska članica Predsjedništva Željka Cvijanović, bliska suradnica neformalnog čelnika Republike Srpske Milorada Dodika koji je to jučer i najavio.
Kos je svoj prvi sastanak održala u zgradi Predsjedništva BiH gdje je razgovarala tek s bošnjačkim članom državnog vrha Denisom Bećirovićem. Predsjedavajući Željko Komšić boravi u New Yorku na zasjedanju UN-a, a srpska članica Željka Cvijanović nije nazočila sastanku, što je bilo očekivano s obzirom na najavu Milorada Dodika da će predstavnici njegove stranke bojkotirati ovu posjetu.
"Dolazi neka Marta Kos kojoj je zapalo neko mjesto povjerenice za europske integracije i proširenje i ona je usmjerena isključivo na Ukrajinu. Zamislite godinu dana već obavlja tu dužnost i nije bila u BiH", poručio je jučer Dodik. Najavio da će njegove stranačke kolege iz SNSD-a bojkotirati susret u Predsjedništvu BiH, kao i obraćanje Marte Kos u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Povjerenica Kos je ranije poručila da Dodik neće biti sugovornik Europske unije te je pozvala vlasti u Banjoj Luci da odmah provedu presudu Suda BiH kojom je njemu zabranjeno obnašanje dužnosti predsjednika Republike Srpske.
Kos je poručila da je Dodik "separatist, te da separatisti neće biti sugovornici Europske unije".
