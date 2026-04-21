Pregovori o gradnji plinovoda između Zagvozda i Posušja mogu početi

Vijeće ministara BiH u utorak je utvrdilo prijedlog sporazuma s Hrvatskom o gradnji plinovoda Južna interkonekcija koji bi trebao povezati plinske mreže dvije države uz sudjelovanje američkog privatnog kapitala.
Na izvanrednoj sjednici Vijeće ministara BiH suglasilo se o dokumentu koji je temelj za vođenje pregovora državnih izaslanstava radi zaključivanja sporazuma o gradnji plinovoda na pravcu između Zagvozda u Hrvatskoj i Posušja u BiH.
Sporazum se temelji na zakonu koji je u siječnju 2025. usvojio parlament Federacije BiH, a izmjenama ranije ovog mjeseca kao investitor u zakon je uvedena privatna američka tvrtka AAFS Infrastructure and Energy.
Ta bi tvrtka, koja se povezuje s osobama bliskima administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, osigurala financiranje izgradnje plinovoda na teritoriju BiH i dobila koncesiju za njegovu eksploataciju na razdoblje od najmanje 30 godina.
Koji su pravci plinovoda?
BiH bi osigurala pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku, čime bi izbjegla sadašnju potpunu ovisnost o plinu iz Rusije.
Međudržavnim bi se sporazumom uredili temelji suradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije koja bi od granice BiH odnosno od Posušja jednim pravcem vodila ka Tomislavgradu te Šuici, Kupresu, Bugojnu i Novom Travniku i Travniku.
Drugim pravcem vodila bi ka Grudama, Širokom Brijegu i Mostaru s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojkom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj - Tuzla.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je sastav izaslanstva za pregovore koje bi činili resorni ministri na državnoj razini odnosno na razini Federacije BiH ili osobe koje oni ovlaste.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je dokument za vođenje pregovora dostaviti Predsjedništvu BiH radi okončanja zakonom predviđenih procedura.
Ukoliko se one okončanju, sporazum bi mogao biti potpisan tijekom predstojećeg samita Inicijative triju mora (3SI) koji će potkraj travnja biti održan u Dubrovniku.
