Vučić se u pismu EK-u žalio na "blokadere", tražio pozivnicu za Bled pa i jedne i druge kritizirao iz Kine

"Ja im čestitam na tome, treba češće dolaziti ovdje. Da vide kako se stvari odvijaju, da se malo druže, da surađuju. Bit će bolje i za Europu, bit će bolje i za Kinu, bit će bolje i za sve. Plašite mečku rešetom, naučio sam ja da sam uvijek kriv za sve. Čovjek se rodi slobodan i ukoliko umije zadržati svoju osobnu slobodu, a posebno ukoliko umije i ima snage izboriti se za slobodu svoje zemlje i svog naroda, onda je to veliki ideal podignut na najviši pijedestal i ja sam sretan da smo to uspjeli, tako da me ne zanima tko će što reći", naveo je Vučić.