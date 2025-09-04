Vučić se u pismu EK-u žalio na "blokadere", tražio pozivnicu za Bled pa i jedne i druge kritizirao iz Kine

Predsjednik i premijer Srbije Aleksandar Vučić i Đuro Macut nisu ni bili pozvani na Bledski strateški forum, navelo je slovensko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za N1 Slovenija. Prema neslužbenim informacijama, predsjednik Srbije je tražio pozivnicu za Bled, ali je nije dobio.
"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut nisu bili pozvani na Bledski strateški forum. Pozvan je bio srpski ministar vanjskih poslova Marko Đurić, koji je sudjelovao na Forumu", navelo je slovensko ministarstvo vanjskih poslova u odgovoru N1.
Kako N1 Slovenija neslužbeno saznaje, predsjednik Vučić je tražio da i on sudjelujue na forumu na Bledu, ali nije dobio pozivnicu.
Umjesto u Sloveniju Vučić je otputovao u Kinu, gdje je sudjelovao na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.
Međutim, njegova verzija događaja je drugačija. Vučić je u srijedu 3. rujna iz Pekinga poručio da je premijer Macut ipak bio pozvan na Strateški forum, ali da "s pravom nije otišao" zbog prisustva "blokadera".
"Oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled, da im tamo budu gosti, neka njih ugoste i neka s njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi za koji dan preuzeti vlast u Srbiji - tako već 13, 14 godina tu priču slušam", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, odgovarajući na pitanje da komentira navode u pojedinim medijima da je pogriješio što je otišao u Kinu, a ne na Strateški forum na Bledu.
On je usporedio razgovore za koje kaže da je mogao voditi na Bledu sa susretima koje je imao u Kini.
"Da mi uspoređujete odnos i razgovor s Andrejem Plenkovićem i ne znam s kim još, kojih sam imao milijun, i naslušao sam se gluposti koliko god hoćete... i da to uspoređujem sa susretima ovdje s predsjednikom Xijem, s predsjednikom Putinom, s Robertom Ficom, s predsjednikom Mirzijajevom, s predsjednikom Aliyevom, s predsjednikom Prabowom, vjerujte mi, to je kao da uspoređujete Premier ligu i Beogradsku zonu", rekao je Vučić, komentirajući sastav i značaj uzvanika na Bledu.
Pismo Ursuli von der Leyen
Predsjednik Srbije je 21. kolovoza pisao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, navodeći da su studentski prosvjedi prerasli u masovne blokade i nasilne incidente koje predvode skupine ekstremista.
On je opravdavao ponašanje policije, za koju je kazao da je svih ovih mjeseci bila "maksimalno suzdržana".
"Ipak, kako je sudjelovanje u prosvjedima smanjeno, određeni oporbeni elementi proširili su svoju taktiku na organizirano nasilje, uključujući napade na policajce, javne objekte i privatnu imovinu. Više od 170 policajaca je ozlijeđeno dok su ispunjavali svoju dužnost da zaštite građane – odgovornost koja je u srži svake demokratske države", napisao je Vučić predsjednici Europske komisije.
Pojedine medije i nevladine organizacije, bez konkretnog navođenja, optužio je za širenje manipulativnih narativa i dezinformacija u pokušaju da, kako je naveo, nasilne incidente predstave kao mirne demonstracije, a legitimne akcije policije kao represiju.
"Neke organizacije, uključujući određene medije i NVO, nažalost su uvučene u političke sukobe, često isticanjem neprovjerenih tvrdnji koje služe potkopavanju institucija i smanjenju povjerenja javnosti. Ovo riskira stvaranje iskrivljene slike o događajima u Srbiji, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou“, napisao je Vučić.
Kao primjer naveo je slučaj Nikoline Sinđelić, za koju kaže da se u javnosti predstavlja kao studentica, a da je u stvarnosti aktivna članica jedne oporbene političke stranke. Vučić navodi da je Sinđelić bez medicinske dokumentacije i ikakvih dokaza iznijela teške optužbe na račun visokog policijskog časnika.
"Gospođo predsjednice, Srbija ostaje potpuno posvećena svom europskom putu, demokratskim vrijednostima i vladavini prava. Naš prioritet su dijalog, stabilnost i konstruktivna suradnja s našim europskim partnerima. Međutim, pokušaji da se destabilizira naša država kroz nasilje i dezinformacije predstavljaju rizik ne samo za Srbiju, već i za stabilnost šireg Zapadnog Balkana", poručio je Vučić.
Ironične poruke Europi iz Pekinga
Manje od mjesec dana kasnije, Vučić iz Pekinga u potpuno drugačijem tonu poručuje da posjet Kini neće utjecati na europski put Srbije, dok Europi ironično poručuje da treba češće dolaziti u Peking.
Za RTS je rekao i da je nedavno cijela Europska komisija boravila u Kini.
"Inače, do sada nam je išlo tako glatko, sve je milina jedna bila za gledati, a sad će iznenada, eto, zbog toga što su me vidjeli na razgovoru u Pekingu, nešto da se promijeni. A kako je utjecalo na postojanje Europske unije kad je prije nekoliko tjedana došla cijela Europska komisija u Peking? Svi iz Europe došli u Peking, došli pregovarati s Kinom o svemu. Jeste li vidjeli neko priopćenje iz Beograda ili bilo koga od nas negativno? Kako će utjecati? Neće nikako utjecati", rekao je Vučić.
Dodao je da mu nitko u EU ne može zamjeriti što je razgovarao s kineskim prijateljima o bilo kojoj temi i naveo da ni on nikome od njih ne zamjera što je razgovarao s Kinezima.
"Ja im čestitam na tome, treba češće dolaziti ovdje. Da vide kako se stvari odvijaju, da se malo druže, da surađuju. Bit će bolje i za Europu, bit će bolje i za Kinu, bit će bolje i za sve. Plašite mečku rešetom, naučio sam ja da sam uvijek kriv za sve. Čovjek se rodi slobodan i ukoliko umije zadržati svoju osobnu slobodu, a posebno ukoliko umije i ima snage izboriti se za slobodu svoje zemlje i svog naroda, onda je to veliki ideal podignut na najviši pijedestal i ja sam sretan da smo to uspjeli, tako da me ne zanima tko će što reći", naveo je Vučić.
Istaknuo je da njega isključivo zanima što će reći njegov narod.
"Ja sam došao da osiguram dobro snabdijevanje plinom, nove investicije, da razgovaramo s prijateljima, da gledamo kako čuvati teritorijalni integritet naše zemlje. Negdje o tome mogu razgovarati, negdje ne mogu", poručio je Vučić.