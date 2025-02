Profesor iz Beograda: Ovaj studentski pokret ima jednu karakteristiku nekarakterističnu za Srbiju

Podijeli :

Sveučilišni profesor iz Beograda i bivši potpredsjednik Vlade Srbije, Žarko Korać, u N1 Studiju uživo s našom Ankom Bilić Keserović govorio je o masovnim studentskim prosvjedima u Srbiji.

Navodi da studenti uživaju ogromnu podršku. “Poslije pada nadstrešnice i tih užasnih smrti, poslije mjesec dana su se digli studenti, nitko ne stoji iza toga, odjednom su se digli, potpuno nenasilno su riješili da postave pitanja vlasti na koja ovi ne mogu odgovoriti.”

“Iako oni to ne kažu, ovo je suštinski zahtjev za promjenom vlasti, za padom Vučića i njegova režima”, navodi Korać.

“Ovaj studentski prosvjed ima dvije karakteristike – oni nemaju lidera, što je jako neobično. Namjerno nemaju lidera. Drugo, ovo je potpuno nenasilni prosvjed, nisu rekli nijednu riječ koja bi se mogla shvatiti nasilno”, istaknuo je Korać.

Dodaje da studenti traže odgovornost i primjenu zakona. Ističe da je ogroman broj ljudi iz cijele Srbije bio u Novom Sadu.

“Uspjeli su povući veliki dio Srbije na nenasilan način. Srbija nije baš nenasilno društvo i nema dugu tradiciju tako da ovaj studentski pokret koji se rodio ima još jednu karakteristiku nekarakterističnu za Srbiju – on je neka vrsta nenasilnog gandijevskog pokreta kojeg Srbija, barem ovako masivnog, nije imala”, navodi Korać.

“Vučić ne želi mirno razrješenje”

Osvrnuo se i na teze srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji tvrdi da Hrvatska i druge zemlje financiraju ove prosvjede.

“To je totalna budalaština. Ali, to je ta ista retorika kao 90-ih, svi su neprijatelji, moramo se braniti, ali on ne može voditi ratove. On ne želi mirno razrješenje, on govori da su na ulici bitange, prevaranti, da mu ne pada na pamet da da vlast”, dodaje Korać.

Navodi da se Vučić pravi da ne vidi realnost, iako je to nužno u jednom trenutku. “Isključivo od njega ovisi hoće li se ovo riješiti na miran način ili vodi Srbiju u jednu tragediju.”

