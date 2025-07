Pukla sezona u Crnoj Gori: Ugostitelji očajni, nadaju se gostima iz Srbije

„Na gradskim plažama cijene su niže, kreću se od 15 do 40 eura, ali čim se malo odmaknete od centra, gdje je više komfora, cijene rastu – i do 120, 150, pa i 200 eura. Malo tko si to danas može priuštiti. Oni koji vode poslove ostaju bez klijenata i tonu u dugove, a oni koji bi došli na more, ne dolaze jer ne mogu platiti“, objašnjava on.