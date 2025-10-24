Republika Srpska tvrdi da ima pravo na državnu imovinu, zakon i Ustav BiH kažu – nema

Premijer Republike Srpske tvrdi da je taj entitet upisao na sebe državnu imovinu. Radi se o šumama koje su, prema međunarodnim sporazumima, Ustavu i zakonima, vlasništvo države BiH.
Oglas
Ustavni sud BiH više je puta poništio zakone Republike Srpske koji su pokušali to učiniti, navodeći da je reguliranje državne imovine isključiva nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Unatoč tome, politički predstavnici RS-a godinama tvrde da sve što se nalazi na teritoriju entiteta pripada entitetima te odbijaju da se to pitanje riješi državnim zakonom o imovini.
Premijer entitetske vlade, Savo Minić, čiji je legitimitet sporan, tvrdi da je Republika Srpska upisala na sebe državnu imovinu. Prema Sporazumu o sukcesiji iz 2001. godine, šume su definirane kao državna imovina u Bosni i Hercegovini.
To je potvrđeno i Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je 2005. nametnuo tadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown.
Upisivanje državne imovine na entitet stoga se smatra nezakonitim prisvajanjem državne imovine. Unatoč tome, politički predstavnici RS-a godinama tvrde da sva nepokretna imovina na teritoriju entiteta pripada entitetu — poput rijeka, šuma, jezera, planina, poljoprivrednog zemljišta te svih zgrada, kasarni i ostalih objekata koji su ostali iz bivše Jugoslavije.
Ustavni sud BiH više je puta poništavao zakone koje je RS donosila s ciljem upisivanja državne imovine na entitet, navodeći da je to protivno ustavnom poretku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas