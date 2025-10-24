Republika Srpska tvrdi da ima pravo na državnu imovinu, zakon i Ustav BiH kažu – nema

Ustavni sud BiH više je puta poništio zakone Republike Srpske koji su pokušali to učiniti, navodeći da je reguliranje državne imovine isključiva nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Unatoč tome, politički predstavnici RS-a godinama tvrde da sve što se nalazi na teritoriju entiteta pripada entitetima te odbijaju da se to pitanje riješi državnim zakonom o imovini.