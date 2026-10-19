Skrnavljenje i paljenje oltara u Međugorju: Vandalu Krakowiaku prijeti 20 godina zatvora

Za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti predviđena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina. Na teret mu se stavlja i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, povezano s izazivanjem opće opasnosti, za koje je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.