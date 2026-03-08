privremena sigurnosna mjera
Slovenija povukla diplomatsko osoblje iz Teherana
Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije povuklo je diplomatsko osoblje veleposlanstva u Teheranu iz Irana. Kako su dodali, veleposlanik i diplomatkinja već su na sigurnom u Azerbajdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju. Članovi njihovih obitelji povučeni su zbog sigurnosnih razloga još u siječnju.
Konzularno poslovanje Slovenije u Iranu tako je do daljnjega obustavljeno. Slovenski državljani kojima je potrebna pomoć mogu se, prema navodima ministarstva, obratiti predstavništvima država EU u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva vanjskih poslova.
U ministarstvu pritom naglašavaju da je riječ o privremenoj sigurnosnoj mjeri koja ne znači promjenu diplomatskih odnosa između dviju država niti promjenu statusa veleposlanstva.
„Slovensko veleposlanstvo u Teheranu nije zatvoreno, već djeluje u skladu s člankom 19. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“, naveli su.
Dodali su da će veleposlanstvo i dalje održavati kontakte s nadležnim tijelima države domaćina te pratiti razvoj događaja na terenu s ciljem ponovne uspostave diplomatske prisutnosti kada to okolnosti dopuste.
Kako su još pojasnili u ministarstvu, povlačenje diplomatskog osoblja provedeno je u tijesnoj koordinaciji s nekim drugim državama članicama Europske unije.
