Oglas

privremena sigurnosna mjera

Slovenija povukla diplomatsko osoblje iz Teherana

author
N1 Slovenija
|
08. ožu. 2026. 19:12
Teheran
ATTA KENARE / AFP/Ilustracija

Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije povuklo je diplomatsko osoblje veleposlanstva u Teheranu iz Irana. Kako su dodali, veleposlanik i diplomatkinja već su na sigurnom u Azerbajdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju. Članovi njihovih obitelji povučeni su zbog sigurnosnih razloga još u siječnju.

Oglas

Konzularno poslovanje Slovenije u Iranu tako je do daljnjega obustavljeno. Slovenski državljani kojima je potrebna pomoć mogu se, prema navodima ministarstva, obratiti predstavništvima država EU u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva vanjskih poslova.

U ministarstvu pritom naglašavaju da je riječ o privremenoj sigurnosnoj mjeri koja ne znači promjenu diplomatskih odnosa između dviju država niti promjenu statusa veleposlanstva.

„Slovensko veleposlanstvo u Teheranu nije zatvoreno, već djeluje u skladu s člankom 19. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“, naveli su.

Dodali su da će veleposlanstvo i dalje održavati kontakte s nadležnim tijelima države domaćina te pratiti razvoj događaja na terenu s ciljem ponovne uspostave diplomatske prisutnosti kada to okolnosti dopuste.

Kako su još pojasnili u ministarstvu, povlačenje diplomatskog osoblja provedeno je u tijesnoj koordinaciji s nekim drugim državama članicama Europske unije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
iran rat u iranu slovenija teheran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ