Ubojstvo u Novom Mestu
Slovenski premijer: Počinitelj je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao
Slovenski premijer Robert Golob najavio je niz mjera i pooštravanje kaznene politike nakon tragične smrti oca iz Novog Mesta u Sloveniji koji je preminuo nakon napada pripadnika romske zajednice.
Kako je rekao, od sutra će broj policajaca na području Policijske uprave Novo Mesto biti dvostruko veći nego u ostatku Slovenije, a na teren bi mogla biti poslana i specijalna policijska jedinica.
Robert Golob u nedjelju je navečer nastupio na slovenskoj nacionalnoj televiziji i na POP TV-u, naglasivši da će vlada djelovati odlučno, ali razumno:
„Moramo reagirati trezveno i odlučno. Ne smijemo poticati mržnju, a još manje pozivati na naoružavanje. Država mora učiniti sve da zaštiti sigurnost i ljudima vrati osjećaj mira. Ljudi su danas zaista preplašeni – to sam osjetio i u Novom Mestu.“
Premijer je upozorio i političke lidere da situaciju ne smiju iskorištavati za političke poene:
„Želio bih da svi politički čelnici u državi budu dovoljno odgovorni da smiruju situaciju, a ne da je raspiruju. Posebno ističem da je nedopustivo pozivati ljude na oružje.“
Povećana prisutnost policije
Golob je najavio pojačanu policijsku prisutnost u općinama na jugoistoku Slovenije.
„Neke su jedinice već stigle, sutra dolaze i posebne policijske jedinice, a vjerojatno i specijalne,“ rekao je.
„Od sutra će gustoća policajaca u Novom Mestu biti dvostruko veća nego u ostatku države.“
U utorak će u Novom Mestu biti održana sjednica općinskog vijeća, na kojoj će sudjelovati predstavnici vlade, na čelu s premijerom, te vrh tužiteljstva i pravosuđa. Tada će, kako je najavio Golob, biti predstavljeni novi zakonodavni prijedlozi.
„Takvih mjera još nije bilo“
„Nažalost, morat ćemo posegnuti za represivnim mjerama. Za mjere koje bi bile učinkovite trenutačno u zakonodavstvu još nema temelja,“ rekao je premijer i dodao da je društvena klima nakon ovog tragičnog događaja drukčija.
„Ti potezi neće biti popularni, promjene će biti ozbiljne – takve mjere dosad nije pripremila nijedna vlada,“ rekao je.
Naglasio je da će sve institucije – policija, tužiteljstvo i sudstvo – morati imati šira ovlaštenja, jer „s postojećima teško mogu odgovoriti na situaciju“.
Mjere će se odnositi na socijalni sustav, pravosuđe i rad policije, a kaznena politika, rekao je, neće biti pooštrena samo prema Romima, nego prema svim nasilnicima i bezobzirnim počiniteljima.
„Počinilac je proizvod sustava“
Novomeški gradonačelnik Gregor Macedoni najavio je pojačanu policijsku prisutnost uz romska naselja, što je Golob podržao, rekavši da je „to trebalo već odavno biti standard“.
Na pitanje hoće li vlada podržati zakonske prijedloge gradonačelnika jugoistočne Slovenije, premijer je odgovorio da se neki već provode, primjerice obvezno pohađanje vrtića i škola od 1. rujna, no upozorio je:
„Mjere u školama i vrtićima ne mogu spriječiti nasilje ispred klubova.“
Paket zakonskih izmjena, rekao je, „drugačije će tretirati nasilničko ponašanje odraslih osoba“.
„Taj počinitelj, 21-godišnjak, nije postao takav preko noći. On je, nažalost, proizvod sustava koji nije funkcionirao – sustava koji ga je doslovno odgojio u osobu koja je iz puke obijesti ubila drugog čovjeka. Da preodgojimo takve ljude, bit će potrebna cijela generacija,“ zaključio je slovenski premijer Golob.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare