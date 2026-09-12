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rutinska kontrola

Ponio iz Njemačke 15 kg slatkiša: Oduzeli mu ih na granici i naplatili kaznu

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 18:17
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pixabay, koferi, prtljaga
Pixabay

Njemačka policija je u zračnoj luci Memmingen zaplijenila gotovo 15 kg slatkiša poznatih robnih marki.

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Kako je priopćila policija, 24-godišnji Rumunj uhićen je tijekom rutinske kontrole u zračnoj luci Memmingen. Bio je na putu za Bukurešt u Rumunjskoj, prenosi Sanja Covic za Fenix magazin.

U prtljazi je nosio prekomjernu količinu slatkiša, uglavnom poznatih marki.

Ukupna težina bila je gotovo 15 kg slatkiša s uličnom vrijednošću od približno 350 eura.

Tijekom pregleda, policajci su posumnjali da su slatkiši ukradeni i oduzeti.

Protiv njega je pokrenut kazneni postupak zbog sumnje na krađu, a dužan je platiti jamčevinu u niskom četveroznamenkastom iznosu.

Zatim mu je dopušteno nastaviti putovanje.

Pravila ako slatkiše donosite u Njemačku:

Prilikom privatnog uvoza slastičarskih proizvoda (poput čokolade ili keksa) preko granice, svaka potencijalna kazna uvelike ovisi o zemlji ulaska i ukupnoj vrijednosti sve robe koja se prevozi.

Ulaz iz zemlje EU: Prilikom ulaska u Njemačku iz druge države članice EU, ne postoje ograničenja vrijednosti za osobnu upotrebu i stoga nema kazne. Slatkiši se mogu unijeti bez carine u neograničenim količinama za osobnu upotrebu ili kao poklon.

Ulaz iz zemlje izvan EU (npr. Švicarska, Turska, UK): Ovdje se primjenjuju stroga ograničenja bez carine.

Slatkiši spadaju u kategoriju “ostalih proizvoda” (za koje se ne primjenjuju posebna količinska ograničenja, kao što je slučaj s duhanom ili alkoholom). Mogu se uvoziti bez carine sve dok ukupna vrijednost svih suvenira ne prelazi sljedeće iznose:

430 eura za zračni i pomorski prijevoz
300 eura za ulazak kopnom (npr. automobilom ili vlakom iz Švicarske).

175 eura za putnike mlađe od 15 godina.

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Teme
njemačka slatkiši

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