Analiza: Izbori u Srbiji će biti održani u lošijim uvjetima nego 2023.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je već danima u intenzivnoj kampanji i najavljuje ostavku na mjesto šefa države da bi se kandidirao za premijera, najavio je prethodnih dana niz jednokratnih novčanih isplata i državnih pomoći koje kreću u rujnu 2026. godine, uključujući pomoći za umirovljenike od oko 180 do oko 300 eura, ovisno o iznosu mirovine, te isplatu jednokratne pomoći od 50 eura za sve punoljetne građane Srbije.