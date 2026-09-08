NEVLADINA ORGANIZACIJA
Analiza: Izbori u Srbiji će biti održani u lošijim uvjetima nego 2023.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji, najavljeni za 25. listopada, bit će održani u znatno lošijim uvjetima nego što su bili 2023. godine, bez obzira na izmjene nekoliko zakona koji su od značaja za izborni proces, ocijenila je u utorak nevladina organizacija Transparentnost Srbija (TS).
Srbijanski premijer Đuro Macut u ponedjeljak je uputio predsjedniku države Aleksandru Vučiću prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore nakon višemjesečnih protuvladinih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.
Vučić je ranije najavio da će izbori biti raspisani za 18. ili 25. listopada, a zakonom je predviđeno da od dana raspisivanja do dana održavanja ne smije proći manje od 45 niti više od 60 dana.
Da bi se izbori održali 25. listopada, neophodno je da Vučić, nakon prijedloga vlade, do 10. rujna raspusti Skupštinu Srbije.
U analizi o uvjetima za najavljene izbore TS ponajprije ukazuje da neke od ključnih preporuka OESS-ova Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) nisu usvojene - ni u izmjeni propisa, niti u praksi postupanja državnih tijela i dužnosnika, a tiču se pritisaka na birače i predizbornu podjelu novca.
"Za kupnju podrške je rebalansom proračuna predviđeno gotovo milijardu eura, dok je pred izbore 2023. godine podijeljeno oko 430 milijuna eura", navodi TS.
'Dosadašnje promjene u pogledu financiranja kampanje su nedovoljne'
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je već danima u intenzivnoj kampanji i najavljuje ostavku na mjesto šefa države da bi se kandidirao za premijera, najavio je prethodnih dana niz jednokratnih novčanih isplata i državnih pomoći koje kreću u rujnu 2026. godine, uključujući pomoći za umirovljenike od oko 180 do oko 300 eura, ovisno o iznosu mirovine, te isplatu jednokratne pomoći od 50 eura za sve punoljetne građane Srbije.
Nedavne izmjene Zakona o sprječavanju korupcije bit će od male pomoći za reguliranje tzv. dužnosničke kampanje, jer se nova ograničenja odnose samo na neke dužnosnike i na završni dio kampanje, pri čemu je ostavljen prostor za iznimke koji omogućuje da se pravila lako zaobiđu, dodaje u priopćenju TS.
U pogledu financiranja kampanje, Transparentnost ukazuje da su dosadašnje promjene nedovoljne.
"Limit za potrošnju je konačno postavljen, ali na apsurdno visokoj razini - šest milijuna eura za parlamentarne izbore, što je dvostruko više nego u državama usporedivim sa Srbijom", dodaje TS.
'Obrazloženje prijedloga vlade Srbije nemaju dovoljno uporišta u činjenicama'
Ta organizacija naglašava i da nije ništa učinjeno kako bi se postrožile i precizirale sankcije za kršenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i Zakona o sprječavanju korupcije niti su propisane za sve vidove kršenja pravila.
Transparentnost Srbija u priopćenju upozorava da "i savršeni zakoni malo vrijede" u situaciji kada ključna tijela, poput Agencije za sprječavanje korupcije i javna tužilaštva, ne ispituju proaktivno njihovo kršenje, ne utvrđuju sve činjenice čak ni po prijavama, ili izriču opomene umjesto da pokrenu kazneni postupak.
"Imajući sve ovo u vidu, navodi iz obrazloženja prijedloga Vlade Srbije za raspuštanje parlamenta da su izborni uvjeti dodatno i značajno poboljšani uz uvažavanje stavova političkih aktera, a napose preporuka ODIHR-a, nemaju dovoljno uporišta u činjenicama", konstatira TS.
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