Što Le Monde, The Guardian i Financial Times pišu o Vučiću

Strani mediji sve više i otvorenije izvještavaju o prosvjedima u Srbiji i kritiziraju uporabu sile nad prosvjednicima, studentima i novinarima. Međutim, mnogi od njih ne samo da prenose vijesti i pozivaju se na snimke s društvenih mreža, nego i u svojim uvodnicima izražavaju stavove o onome o čemu brojne europske institucije i dalje tek povremeno progovaraju.
Tri ugledna europska medija – The Guardian, Financial Times i Le Monde – suglasna su u ocjeni da prosvjedi u Srbiji razotkrivaju prirodu vlasti Aleksandra Vučića i da Europa ne smije šutjeti, piše nova.rs.
Oni su u posljednjih nekoliko tjedana objavili uvodnike i kolumne u kojima njihovi urednici iznose kritičko mišljenje o srpskom režimu i sve otvorenije govore protiv nasilja koje trpe prosvjednici, istodobno pozivajući Europsku uniju da preispita svoj odnos sa službenim Beogradom.
Guardian: "Vučićeva maligna prisutnost u politici Balkana"
Britanski The Guardian ocjenjuje da su studentski prosvjedi u Srbiji, koji traju već više od devet mjeseci, postali izazov bez presedana za autoritarnu vladavinu Aleksandra Vučića. Kao katalizator demonstracija list navodi tragediju u Novom Sadu, kada je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici odnijelo 16 života.
Prema Guardianu, katastrofa je brzo postala simbol endemske korupcije i prijevara pod patronatom Srpske napredne stranke, što je potaknulo zahtjev za prijevremenim izborima i demokratskim reformama.
"Vučićeva prisutnost u politici zapadnog Balkana je maligna", piše Guardian, dodajući da predsjednik Srbije ne samo da potkopava demokraciju u zemlji, nego i izvan nje njeguje "podmuklu i destabilizirajuću etnonacionalističku agendu" u vezi s Kosovom i Republikom Srpskom.
List naglašava da EU ne smije ignorirati prosvjede i da prosvjednici "zaslužuju više podrške i solidarnosti nego što dobivaju". Bruxelles, međutim, zasad uglavnom okreće glavu, iako je Organizacija za europsku sigurnost i suradnju već utvrdila da su izbori u Srbiji bili obilježeni neregularnostima i zlouporabom državnih resursa.
Financial Times: "Vrijeme je da prestane povlađivanje autoritarnom predsjedniku Srbije"
Financial Times piše da se Aleksandar Vučić, nakon više od desetljeća na vlasti, suočava s pitanjem koje čeka sve dugovječne lidere: hoće li pojačati represiju i učvrstiti svoj autoritarni sustav ili će otvoriti prostor za reforme.
"Autokrate se uvijek odlučuju za prvo – a Vučić postaje sve tvrdokorniji", ocjenjuje FT. List podsjeća da su posljednji prosvjedi u Srbiji bili najnasilniji dosad, sa sukobima između policije i prosvjednika u više gradova.
Vučić je, navodi FT, vješto balansirao između Moskve, Pekinga, Bruxellesa i Washingtona, koristeći Srbiju kao geopolitičko čvorište. Međutim, frustracije zbog korupcije i netransparentnog upravljanja pretvorile su se u široki građanski bunt.
"EU i Ujedinjeno Kraljevstvo predugo su ugađali Vučiću jer su željeli spriječiti njegovo približavanje Rusiji. Ali takav pristup više nije održiv", piše Financial Times.
List upozorava da, ako se Bruxelles ne pokrene, Srbija riskira završiti poput Gruzije – kao "lažna demokracija" izvan utjecaja EU. "Ako Srbija nastavi autoritarnim putem, neće biti kriv samo Vučić, već i njegovi zapadni saveznici koji skreću pogled", zaključuje FT.
Le Monde: "Rasporedio nasilnike i huligane na ulice Srbije"
Francuski Le Mondeu uvodniku piše da Vučić, suočen sa studentskim prosvjedima, provodi "uznemirujuću strategiju zastrašivanja".
"Vučić je rasporedio nasilnike i huligane, bliske organiziranom kriminalu, kako bi provocirali i napadali prosvjednike", navodi list, dodajući da je policija pojačala brutalna uhićenja. Prosvjedi su se, prema pisanju Le Mondea, pretvarali u "noćna bojišta" u više gradova Srbije.
Pariška redakcija podsjeća da takva taktika podsjeća na Majdan u Kijevu 2013.–2014., kada su tadašnje vlasti koristile huligane i policajce u civilu kako bi izazvali nasilje i zastrašili građane.
Le Monde kritizira pasivnost EU i pojedinih država članica. Predsjednik Emmanuel Macron, koji je prošle godine Srbiji prodao borbene zrakoplove Rafale, kao i njemačka vlada koja računa na otvaranje rudnika litija, izbjegli su javno osuditi Vučića. "Vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU pod ovakvim okolnostima besmisleno je", zaključuje list.