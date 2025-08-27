Što Le Monde, The Guardian i Financial Times pišu o Vučiću

Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL

Strani mediji sve više i otvorenije izvještavaju o prosvjedima u Srbiji i kritiziraju uporabu sile nad prosvjednicima, studentima i novinarima. Međutim, mnogi od njih ne samo da prenose vijesti i pozivaju se na snimke s društvenih mreža, nego i u svojim uvodnicima izražavaju stavove o onome o čemu brojne europske institucije i dalje tek povremeno progovaraju.

Podijeli

Oglas

Tri ugledna europska medija – The Guardian, Financial Times i Le Monde – suglasna su u ocjeni da prosvjedi u Srbiji razotkrivaju prirodu vlasti Aleksandra Vučića i da Europa ne smije šutjeti, piše nova.rs.

Oni su u posljednjih nekoliko tjedana objavili uvodnike i kolumne u kojima njihovi urednici iznose kritičko mišljenje o srpskom režimu i sve otvorenije govore protiv nasilja koje trpe prosvjednici, istodobno pozivajući Europsku uniju da preispita svoj odnos sa službenim Beogradom.

Guardian: "Vučićeva maligna prisutnost u politici Balkana"



Britanski The Guardian ocjenjuje da su studentski prosvjedi u Srbiji, koji traju već više od devet mjeseci, postali izazov bez presedana za autoritarnu vladavinu Aleksandra Vučića. Kao katalizator demonstracija list navodi tragediju u Novom Sadu, kada je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici odnijelo 16 života.

Prema Guardianu, katastrofa je brzo postala simbol endemske korupcije i prijevara pod patronatom Srpske napredne stranke, što je potaknulo zahtjev za prijevremenim izborima i demokratskim reformama.

"Vučićeva prisutnost u politici zapadnog Balkana je maligna", piše Guardian, dodajući da predsjednik Srbije ne samo da potkopava demokraciju u zemlji, nego i izvan nje njeguje "podmuklu i destabilizirajuću etnonacionalističku agendu" u vezi s Kosovom i Republikom Srpskom.

List naglašava da EU ne smije ignorirati prosvjede i da prosvjednici "zaslužuju više podrške i solidarnosti nego što dobivaju". Bruxelles, međutim, zasad uglavnom okreće glavu, iako je Organizacija za europsku sigurnost i suradnju već utvrdila da su izbori u Srbiji bili obilježeni neregularnostima i zlouporabom državnih resursa.

Financial Times: "Vrijeme je da prestane povlađivanje autoritarnom predsjedniku Srbije"



Financial Times piše da se Aleksandar Vučić, nakon više od desetljeća na vlasti, suočava s pitanjem koje čeka sve dugovječne lidere: hoće li pojačati represiju i učvrstiti svoj autoritarni sustav ili će otvoriti prostor za reforme.

"Autokrate se uvijek odlučuju za prvo – a Vučić postaje sve tvrdokorniji", ocjenjuje FT. List podsjeća da su posljednji prosvjedi u Srbiji bili najnasilniji dosad, sa sukobima između policije i prosvjednika u više gradova.

Vučić je, navodi FT, vješto balansirao između Moskve, Pekinga, Bruxellesa i Washingtona, koristeći Srbiju kao geopolitičko čvorište. Međutim, frustracije zbog korupcije i netransparentnog upravljanja pretvorile su se u široki građanski bunt.

"EU i Ujedinjeno Kraljevstvo predugo su ugađali Vučiću jer su željeli spriječiti njegovo približavanje Rusiji. Ali takav pristup više nije održiv", piše Financial Times.

UROS ARSIC / AFP

List upozorava da, ako se Bruxelles ne pokrene, Srbija riskira završiti poput Gruzije – kao "lažna demokracija" izvan utjecaja EU. "Ako Srbija nastavi autoritarnim putem, neće biti kriv samo Vučić, već i njegovi zapadni saveznici koji skreću pogled", zaključuje FT.

Le Monde: "Rasporedio nasilnike i huligane na ulice Srbije"



Francuski Le Mondeu uvodniku piše da Vučić, suočen sa studentskim prosvjedima, provodi "uznemirujuću strategiju zastrašivanja".

"Vučić je rasporedio nasilnike i huligane, bliske organiziranom kriminalu, kako bi provocirali i napadali prosvjednike", navodi list, dodajući da je policija pojačala brutalna uhićenja. Prosvjedi su se, prema pisanju Le Mondea, pretvarali u "noćna bojišta" u više gradova Srbije.

Pariška redakcija podsjeća da takva taktika podsjeća na Majdan u Kijevu 2013.–2014., kada su tadašnje vlasti koristile huligane i policajce u civilu kako bi izazvali nasilje i zastrašili građane.

Le Monde kritizira pasivnost EU i pojedinih država članica. Predsjednik Emmanuel Macron, koji je prošle godine Srbiji prodao borbene zrakoplove Rafale, kao i njemačka vlada koja računa na otvaranje rudnika litija, izbjegli su javno osuditi Vučića. "Vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU pod ovakvim okolnostima besmisleno je", zaključuje list.