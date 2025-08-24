Austrijski list: Vučić koristi huligane da bi izazivao sukobe i širio nasilje u Srbiji

Austrijski list Die Presse objavio je tekst o prosvjedima u Srbiji u kojem aktivist Milan Vujić upozorava da predsjednik Aleksandar Vučić koristi batinaške skupine kako bi izazvao nasilne sukobe i obeshrabrio građane da izlaze na ulice.
Kako navode, u Srbiji deseci tisuća ljudi prosvjeduju za vladavinu prava i nove izbore.
"Ovdje me pogodio kamen", kaže Milan Vujić za Die Presse i pokazuje crvenkast trag na lijevoj ruci.
Modrica, koja se sada već povlači, uspomena je na prosvjed u Novom Sadu prije tjedan dana, kada su prosvjednici krenuli prema zgradi Srpske napredne stranke (SNS), vladajuće stranke predsjednika Aleksandra Vučića. Bio je to samo jedan od brojnih prosvjeda diljem zemlje na kojima se traže reforme i vladavina prava.
I Milan Vujić bio je ondje. Policija je ogradila zgradu stranke. Iza kordona postrojile su se Vučićeve batinaške skupine.
"Napali su nas preko policijskog kordona pirotehničkim sredstvima, raketama i kamenjem", priča 26-godišnji pravnik.
Tom je prilikom pogođen u ruku. Prema njegovim riječima, pokušao je uvjeriti jednog policajca da zaustavi pirotehnička sredstva jer mogu izazvati požar u zgradama, no uzalud - policija nije reagirala.
Vujić je naglasio da se predsjednik Vučić i njegova stranka ne ustručavaju koristiti kriminalne strukture kako bi ugušili prosvjede.
"To je strategija zastrašivanja", kaže i objašnjava da je na skupovima u Beogradu i drugim gradovima više puta vidio iste ljude kako djeluju kao provokatori i napadaju prosvjednike.
Za njega je jasno: vlasti žele nasiljem diskreditirati masovne prosvjede.
"Ako prosvjednici odgovore na provokacije, vlasti će ih proglasiti nasilnim huliganima. To je namjerna eskalacija", kaže Vujić austrijskom listu.
On smatra da u zemlji nema neovisnih institucija koje bi mogle istražiti takve slučajeve.
"Pravosuđe i tužiteljstvo su pod potpunom kontrolom vlasti", kaže Vujić i zaključuje da je to razlog zbog kojeg on, kao i ostali prosvjednici, inzistira na slobodnim izborima i vladavini prava.
