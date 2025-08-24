Austrijski list: Vučić koristi huligane da bi izazivao sukobe i širio nasilje u Srbiji

Modrica, koja se sada već povlači, uspomena je na prosvjed u Novom Sadu prije tjedan dana, kada su prosvjednici krenuli prema zgradi Srpske napredne stranke (SNS), vladajuće stranke predsjednika Aleksandra Vučića. Bio je to samo jedan od brojnih prosvjeda diljem zemlje na kojima se traže reforme i vladavina prava.