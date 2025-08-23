Vučić pozvao na dijalog, studenti ga ismijali: "Sad si se sjetio..."

"Predsjednik nas je pozvao na javnu debatu jer očigledno da nema odgovor na narodni bunt pa bi sad i razgovarao s nama koje mjesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost razgovarat ćemo u predizbornoj kampanji kad raspiše izbore", poručili su na društvenim mrežama studenti u blokadi.