TRAŽI SE HITNO RAZRJEŠENJE

Studentica iz Srbije: Zapovjednik Jedinice za zaštitu određenih osoba me šamarao i prijetio silovanjem

N1 Srbija
15. kol. 2025. 19:33
Narodni pokret Srbije (NPS) danas je zatražio hitno razrješenje dužnosti zapovjednika Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata (JZO) Marka Krička, zbog torture koju, kako navode, on i njegovi pripadnici provode nad građanima Srbije.

Studenti Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković sinoć su nakon prosvjeda ostali bez telefona, nakon što su ih, kako kažu, pripadnici JZO-a, policije i maskirani muškarci odveli u garažu Vlade, a potom u Policijsku stanicu u Majke Jevrosime.

Studentica Nikolina opisala je kako se sve dogodilo:

„Nalazila sam se u Kneza Miloša u Beogradu, kolega i ja bili smo u prisustvu predsjednika NPS-a Miroslava Aleksića i zastupnika NPS-a. Nakon što smo se razišli, Stevan, ja i još jedna prijateljica krenuli smo kućama, spuštali smo se niz Nemanjinu, kada su u tom trenutku pripadnici JZO-a, policije i brojni maskirani muškarci izlazili iz garaže Vlade. Istrčali su, počeli tući građane pendrecima, teleskopskim palicama... Svi su uglavnom bili u civilu, nitko u uniformi“, rekla je ona za N1 Srbiju.

Dodala je da nije znala da je Stevan priveden.

N1 Srbija

Prijetio silovanjem i šamarao studenticu

„Kad su nas uveli u garažu, vidjeli smo se iza tih rešetaka. Bacili su nam sve na pod, morali smo ležati kao kriminalci, neki su imali vezice i lisice, morali smo gledati u pod. Nakon nekoliko trenutaka pojavio se zapovjednik Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata Marko Kričak. Prvo smo morali isprazniti torbe, a tada sam doživjela neugodnost – mislim da su zato počeli primjenjivati nasilje, jer je u mojoj torbi bio fotoaparat.

Bio je ugašen, ali kad se uključi, zasvijetli crveno svjetlo i vidi se da je prazan. Onda su me nazivali ‘ku*vo, ti si nas snimala’. Kolegama su polomili telefone, meni su ga oduzeli i otišli do kombija. Moj telefon je prepolovljen, kameru su mi uzeli i rekli da je više nikada neću vidjeti“, nastavila je.

Glavna stvar u svemu tome, navodi, jest „da ju je Marko Kričak šamarao i udarao joj glavu o zid“.

„Govorio je kako će me skinuti i silovati pred svima, da će to svi gledati. Bila sam vidno bijesna, a on je rekao: "Trebaš me zamoliti da te prestanem tući", a dečku uje rekao da će nasilje tek uslijediti.

Odgovarala sam mu, nisam htjela šutjeti, a on je postajao sve nasilniji. U toj garaži proveli smo tri sata, a zatim su nas odveli u stanicu u Majke Jevrosime.

Kad su sve uveli u kombi, rekli su da ja ostanem vani – uplašila sam se da ne ostanem sama s Kričkom. Molila sam jednog policajca, on mi je pomogao i želim mu zahvaliti – mislim da me spasio. Pružili su mi pomoć, pitali trebam li liječnika. Vjerojatno ću danas na preglede jer bolovi ne prestaju“, kazala je za N1 Srbiju.

Teme
Jedinice za osiguranje određenih osoba Marko Kričak jzo prosvjedi u srbiji srbija studentica

