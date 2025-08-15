Studentica iz Srbije: Zapovjednik Jedinice za zaštitu određenih osoba me šamarao i prijetio silovanjem

Narodni pokret Srbije (NPS) danas je zatražio hitno razrješenje dužnosti zapovjednika Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata (JZO) Marka Krička, zbog torture koju, kako navode, on i njegovi pripadnici provode nad građanima Srbije.
Studenti Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković sinoć su nakon prosvjeda ostali bez telefona, nakon što su ih, kako kažu, pripadnici JZO-a, policije i maskirani muškarci odveli u garažu Vlade, a potom u Policijsku stanicu u Majke Jevrosime.
Studentica Nikolina opisala je kako se sve dogodilo:
„Nalazila sam se u Kneza Miloša u Beogradu, kolega i ja bili smo u prisustvu predsjednika NPS-a Miroslava Aleksića i zastupnika NPS-a. Nakon što smo se razišli, Stevan, ja i još jedna prijateljica krenuli smo kućama, spuštali smo se niz Nemanjinu, kada su u tom trenutku pripadnici JZO-a, policije i brojni maskirani muškarci izlazili iz garaže Vlade. Istrčali su, počeli tući građane pendrecima, teleskopskim palicama... Svi su uglavnom bili u civilu, nitko u uniformi“, rekla je ona za N1 Srbiju.
Dodala je da nije znala da je Stevan priveden.
Prijetio silovanjem i šamarao studenticu
„Kad su nas uveli u garažu, vidjeli smo se iza tih rešetaka. Bacili su nam sve na pod, morali smo ležati kao kriminalci, neki su imali vezice i lisice, morali smo gledati u pod. Nakon nekoliko trenutaka pojavio se zapovjednik Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata Marko Kričak. Prvo smo morali isprazniti torbe, a tada sam doživjela neugodnost – mislim da su zato počeli primjenjivati nasilje, jer je u mojoj torbi bio fotoaparat.
Bio je ugašen, ali kad se uključi, zasvijetli crveno svjetlo i vidi se da je prazan. Onda su me nazivali ‘ku*vo, ti si nas snimala’. Kolegama su polomili telefone, meni su ga oduzeli i otišli do kombija. Moj telefon je prepolovljen, kameru su mi uzeli i rekli da je više nikada neću vidjeti“, nastavila je.
Glavna stvar u svemu tome, navodi, jest „da ju je Marko Kričak šamarao i udarao joj glavu o zid“.
„Govorio je kako će me skinuti i silovati pred svima, da će to svi gledati. Bila sam vidno bijesna, a on je rekao: "Trebaš me zamoliti da te prestanem tući", a dečku uje rekao da će nasilje tek uslijediti.
Odgovarala sam mu, nisam htjela šutjeti, a on je postajao sve nasilniji. U toj garaži proveli smo tri sata, a zatim su nas odveli u stanicu u Majke Jevrosime.
Kad su sve uveli u kombi, rekli su da ja ostanem vani – uplašila sam se da ne ostanem sama s Kričkom. Molila sam jednog policajca, on mi je pomogao i želim mu zahvaliti – mislim da me spasio. Pružili su mi pomoć, pitali trebam li liječnika. Vjerojatno ću danas na preglede jer bolovi ne prestaju“, kazala je za N1 Srbiju.
