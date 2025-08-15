Studentica iz Srbije: Zapovjednik Jedinice za zaštitu određenih osoba me šamarao i prijetio silovanjem

„Nalazila sam se u Kneza Miloša u Beogradu, kolega i ja bili smo u prisustvu predsjednika NPS-a Miroslava Aleksića i zastupnika NPS-a. Nakon što smo se razišli, Stevan, ja i još jedna prijateljica krenuli smo kućama, spuštali smo se niz Nemanjinu, kada su u tom trenutku pripadnici JZO-a, policije i brojni maskirani muškarci izlazili iz garaže Vlade. Istrčali su, počeli tući građane pendrecima, teleskopskim palicama... Svi su uglavnom bili u civilu, nitko u uniformi“, rekla je ona za N1 Srbiju.