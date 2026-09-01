Dobra Voda
Strašna tragedija u Crnoj Gori: Preminula kći, samo sat vremena kasnije i majka
Velika obiteljska tragedija potresla je Sarajevo, posebice naselje Alipašino Polje. Majka i kći iz Sarajeva preminule su tijekom odmora u Dobroj Vodi u Crnoj Gori.
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Kako doznaje Crna-Hronika, riječ je o vlasnici poznatog ugostiteljskog objekta na Alipašinom Polju i njezinoj kćeri, koja je također radila u tom objektu.
Prema trenutačno dostupnim informacijama, najprije je preminula kći, a otprilike sat vremena poslije i njezina majka. Točan uzrok njihove smrti zasad nije službeno utvrđen. Očekuje se da će nadležne institucije u Crnoj Gori utvrditi okolnosti u kojima je došlo do tragedije.
Prijatelji obitelji navode da su se majka i kći nekoliko dana prije tragedije žalile na glavobolju i mučninu. Međutim, zasad nema službene potvrde da su ti simptomi povezani s njihovom smrću, zbog čega nije moguće prejudicirati uzrok tragedije.
Tuga i nevjerica na Alipašinom Polju
Vijest o smrti majke i kćeri izazvala je šok među njihovim prijateljima, poznanicima i stanovnicima Alipašinog Polja.
Ugostiteljski objekt u kojem su godinama radile trebao je nakon godišnjeg odmora ponovno otvoriti svoja vrata. Umjesto povratka svakodnevnim obvezama, stigla je vijest koja je obitelj i cijeli kvart zavila u crno.
Mjesto koje je godinama bilo dio svakodnevice brojnih stanovnika ovog sarajevskog naselja danas je utihnulo. Susjedi i prijatelji s nevjericom primaju vijest o tragediji i opraštaju se od dviju Sarajki, dok njihova obitelj prolazi kroz iznimno težak period.
Više informacija o uzroku smrti trebalo bi biti poznato nakon što nadležna tijela u Crnoj Gori završe potrebne postupke i utvrde sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
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