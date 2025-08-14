Studenti o prosvjedima u Srbiji: To je bio pokušaj izazivanja građanskog rata

Direktor Vojno-sigurnosne agencije (VBA) Đuro Jovanić u četvrtak je u javnom obraćanju rekao da je u Novom Sadu "došlo do napada na pripadnike Vojske" koji su, kao postrojba za posebne namjene "obavljali zadatak na osiguranju određene osobe", ne navodeći koje. Sedmorica su ozlijeđena, od kojih četvorica imaju teže ozlijede.