Sociolog Ivan Živkov navodi da se u postupanju vlasti posljednjih mjeseci prepoznaju obrasci iz Rusije, Bjelorusije, Gruzije i dijelom Turske, kada autokracije reagiraju na masovne prosvjede. Prvi je proces smanjenje broja protivnika metodom “štapa i mrkve”: udarcem po džepu vraćeni su učitelji u učionice, a slično se discipliniraju i sveučilišni profesori. Sličan efekt očekuje se od hapšenja i premlaćivanja, kako bi se dio prosvjednika povukao.