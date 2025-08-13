Vučićeva paravojska
VIDEO / Od huligana do “lojalista”: Je li Srbija na rubu građanskog rata?
Pitanje je li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neformalno označio početak građanskog rata, slanjem stotina pripadnika svoje paravojske i pristalica – takozvanih lojalista – u crnim majicama i prepoznatljivog izgleda, koji napadaju žene, djecu i građane koji prosvjeduju protiv njegove koruptivne vlasti, posebno je aktualizirano posljednjih dana.
O mogućnosti građanskog rata, kao posljedici društveno-političkih tenzija koje su eskalirale nakon rušenja nadstrešnice na željezničkoj postaji u Novom Sadu, masovnih prosvjeda diljem zemlje, pada rejtinga vladajuće strukture i policijske brutalnosti prema prosvjednicima, govori se mjesecima.
Na Novom Beogradu gde se kolona građana od kružnog toka uputila ka Starom Merkatoru, došlo je do incidenta.— TV N1 Beograd (@n1srbija) August 13, 2025
Kako javlja reporterka N1, pripadnici Žandarmerije požurili su da stanu ispred kolone i da ih zasutave u Ulici Palmira Toljatija.
Opširnije u našem blogu 👉… pic.twitter.com/pfYsN2j0FZ
Kako podrška autokratu među građanima opada, sve je očitije pribjegavanje jedinom preostalom “oružju” – unajmljivanju nasilnika za sukobe s prosvjednicima, dok ih policija štiti, piše danas.rs.
“Vučićevi lojalisti”
Sukobi s Vučićevim najamnicima zabilježeni su proteklih dana u Bačkom Petrovcu, Bačkoj Palanci i najizraženije u Vrbasu, gdje su, prema svjedočanstvima građana, ljudi s djecom, žene i stariji zasipani pirotehničkim sredstvima, kamenjem, bocama zamrznute vode i francuskim ključevima.
Organizatori nasilja navodno su “Vučićevi lojalisti” dovedeni iz drugih gradova, s ciljem izazivanja nereda. Sugovornici Danasa smatraju da je riječ o završnom potezu pred izvanredne izbore i posljednjoj liniji obrane posrnulog vođe.
Mještani pogođenih gradova tvrde da se proteklih dana na ulicama vodio pravi rat između dovedenih nasilnika i lokalnog stanovništva. Slažu se i da vlast očekuje kako će hapšenja i premlaćivanja odvratiti dio prosvjednika, ako cijena pobune postane gubitak posla, slobode, zdravlja ili života.
Građani probijaju kordon policije u Pančevu pic.twitter.com/kYr35CAMlY— TV NOVA S (@tvnova_s) August 13, 2025
"Aparat sile drži sve konce"
Prema riječima odvjetnika Siniše Nikolića, nekadašnjeg šefa kabineta ubijenog premijera Zorana Đinđića, snažni muškarci u crnom, s pogledima skrivenim pod kapama, često naoružani palicama i kamenjem, izgledaju poput huligana spremnih na obračun.
“Vjerojatno i jesu huligani, samo što se obračun ne vodi oko stadiona, već ispred prostorija SNS-a. Očigledno organizirani iz jednog centra, imaju zadatak razbiti blokade narodnih zborova i pokazati da vlast ima zube koji grizu”, kaže Nikolić.
Ističe da je cilj djelovanja “lojalista” prvenstveno ohrabriti stranačko članstvo i zabrinuto biračko tijelo, uz poruku da se nisu povukli iz straha, nego iz pristojnosti – no sada “strpljenju dolazi kraj” i nasilje se predstavlja kao odgovor na nasilje. Policija koja pasivno promatra, dodaje, također šalje poruku da režim kontrolira aparat sile.
Nikolić ocjenjuje da je ubacivanje “lojalista” vjerojatno posljednji pokušaj gašenja narodnog nezadovoljstva bez raspisivanja izbora, no, poput prethodnih poteza vlasti, ni ovaj neće zaustaviti zahtjeve za promjenom – čak će mobilizirati one koji su se dosad dvoumili.
“Ovo više nije studentski otpor, nego mnoštvo manjih ili većih požara diljem zemlje. Ni međunarodna zajednica to ne može ignorirati – nikome ne treba novi požar na tlu Europe”, zaključuje on.
Aleksandre Vučiću (@avucic) ovekovečana lopužo i krimosu, večeras čitava Srbija ustaje a ti ništarijo biraj mesta gde ćeš poslati svoje kriminalce (neovisno od toga u šta su odeveni) i opet ih naoružaj zaleđenim flašama vode, svom mogućom pirotehnikom, kamenjem, pendrecima i… pic.twitter.com/Re7PBcMf87— dr Đuro Trkulja (@DrTrkulja) August 13, 2025
"U igri je ostanak bez plaće, zdravlja i glave"
Sociolog Ivan Živkov navodi da se u postupanju vlasti posljednjih mjeseci prepoznaju obrasci iz Rusije, Bjelorusije, Gruzije i dijelom Turske, kada autokracije reagiraju na masovne prosvjede. Prvi je proces smanjenje broja protivnika metodom “štapa i mrkve”: udarcem po džepu vraćeni su učitelji u učionice, a slično se discipliniraju i sveučilišni profesori. Sličan efekt očekuje se od hapšenja i premlaćivanja, kako bi se dio prosvjednika povukao.
Mrkvu će, dodaje, dobiti pomagači režima – od kriminalaca i batinaša, preko poslušnih sindikalnih lidera, do siromašnih građana koji će se zadovoljiti jeftinijom hranom ili predizbornim financijskim poticajem.
Drugi proces je poticanje nacionalističke homogenizacije izazivanjem i iskorištavanjem tenzija u regiji – od Kosova i Crne Gore, preko BiH do Hrvatske – kao i unutar Srbije, u Vojvodini i Sandžaku. “To je trik na koji mnogi nasjednu, pa i protivnici vlasti, vjerujući da je potrebno jedinstvo kad je ‘srpstvo’ ugroženo”, kaže Živkov.
Treći proces odnosi se na pripreme za novu masovnu izbornu manipulaciju, s mogućnošću uvođenja novih, dosad neviđenih metoda. Tako dobiveni izborni rezultat poslužio bi kao legitimizacija svih poteza vlasti, uz obrazloženje “narod je baš za to glasao”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare