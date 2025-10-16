Susjedi uveli novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama: Kazne su jako oštre

Kazne za upotrebu mobitela tijekom vožnje povećavaju s 200 na 400 KM (sa 100 na 200 eura), a ako vozač prouzroči nesreću tijekom korištenja mobitela, kazna može doseći i do 2000 KM (oko 1000 eura), s mogućnošću zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci.