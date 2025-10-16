Susjedi uveli novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama: Kazne su jako oštre

Izmjene zakona bit će raspravljene u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH po hitnom postupku.
Oglas
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u srijedu prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa.
Kazne za bahatu vožnju
"Konačno. Zakon o kažnjavanju bahate vožnje je usvojen" pohvalio se zastupnik Saša Magazinović, koji je predložio taj zakon.
"Žestoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačkih dozvola, privremeno oduzimanje vozila, trajno oduzimanje vozila. Sve su to mjere kojima će se kažnjavati bahata vožnja i bahati vozači nakon što ovaj zakon potvrdi Dom naroda", rekao je Magazinović, prenosi Dnevnik.hr.
"Ovim zakonom policija će dobiti moćne alate da ubojice za volanom skloni s ceste", dodao je Magazinović i naglasio kako više neće biti moguće odbiti testiranje na droge.
Dvostruko povećanje kazni
Kazna za odbijanje testa na droge povećava se s trenutačnih 400 konvertibilnih maraka (oko 200 eura) na 1000 KM (oko 500 eura).
Policija će također imati pravo zadržati vozača pod utjecajem droga dok ne prestanu učinci droga, najduže 12 sati. Do sada je to vrijedilo samo za vozače pod utjecajem alkohola.
Kazne za upotrebu mobitela tijekom vožnje povećavaju s 200 na 400 KM (sa 100 na 200 eura), a ako vozač prouzroči nesreću tijekom korištenja mobitela, kazna može doseći i do 2000 KM (oko 1000 eura), s mogućnošću zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci.
Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH nalaže se da ovaj Nacrt zakona razmotri po hitnom postupku, javlja Anadolu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas