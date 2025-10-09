Nakon uvođenja sankcija Sjedinjenih Država Naftnoj industriji Srbije (NIS), Beograd se mora odlučiti hoće li prihvatiti gospodarsku štetu ili riskirati narušavanje odnosa s Rusijom, a čini se da je predsjednik Aleksandar Vučić skloniji pomiriti se s ekonomskim posljedicama, iako bi one mogle utjecati na njegovu taktiku očuvanja podrške među građanima, piše švicarski dnevnik Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
List podsjeća da je Srbija još 2008. godine prodala NIS Rusiji za 400 milijuna dolara, što su stručnjaci tada ocijenili kao vrlo nisku cijenu.
"Prodaja se smatrala političkim dogovorom. Rusija je time stekla utjecaj u Srbiji i ostatku Balkana, dok je Srbija zauzvrat dobila partnera koji je podupire u pitanju Kosova", navodi NZZ.
Međutim, nakon što je Rusija 2022. godine napala Ukrajinu, ta je prodaja postala sve veći teret za Srbiju. Dnevnik piše da bi jedno od mogućih rješenja bilo prodati ruske udjele u NIS-u europskim državama ili tvrtkama, no Rusija tu mogućnost u potpunosti odbacuje.
"Beogradu zato preostaje još jedna opcija kojom bi mogao izbjeći ozbiljne posljedice za gospodarstvo - nacionalizacija NIS-a. Stručnjaci se slažu da bi to bio jedini razuman korak, ali bi on neminovno narušio odnose s Rusijom. Vučić tu mogućnost zasad isključuje i time pristaje na gospodarske posljedice za svoju zemlju", piše NZZ.
Prema izvještaju, Vučić pokušava smiriti javnost, no u obraćanju u četvrtak poslijepodne jasno je dao do znanja koliko je situacija ozbiljna. Rafinerije NIS-a bez dodatnih isporuka sirove nafte mogu proizvoditi benzin i dizel samo do 1. studenoga, nakon čega će Srbija biti prisiljena uvoziti gorivo.
NZZ ističe da bi to za Vučića bio težak udarac, jer uvoz znači i više cijene.
"Jedna od Vučićevih taktika kojom održava podršku u narodu jest umjetno snižavanje cijena osnovnih potrepština te naređivanje povećanja mirovina i plaća. Budući da protiv njega već godinu dana prosvjeduju deseci tisuća građana koji traže nove izbore, poskupljenje dizela i benzina bilo bi mu vrlo nezgodno", zaključuje NZZ.
