"PROTOK OSIGURAVAJU ČASNICI"
Tužitelj iz Srbije tvrdi da se preko granice s Hrvatskom iznosi državni novac: "Čuo sam iz više izvora"
Tužitelj Vrhovnog javnog tužiteljstva Srbije Goran Ilić smatra da tužiteljstva moraju provjeriti informacije o navodnom iznošenju državnog novca iz Srbije preko graničnog prijelaza Batrovci, za što je, prema njegovim riječima, čuo iz više izvora.
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Ilić, koji je na čelu Povjerenstva za postizanje zakonitosti u postupanju javnih tužitelja, osnovanog u srijedu, poručuje da tužiteljstvo mora reagirati na tvrdnje kandidata sa Studentske liste Jove Bakića.
Bakić je u intervjuu za list Danas, koji će biti objavljen u tiskanom izdanju subotnjeg broja i na portalu, rekao da je upravo doznao kako je dan prije izbora počelo iznošenje državnog novca iz Srbije preko graničnog prijelaza Batrovci. Dodao je da postoje načini na koje bi se taj novac mogao vratiti u Srbiju te da odgovorni za to kazneno djelo moraju snositi posljedice.
"Čuo sam da se na graničnom prijelazu Batrovci odvija iznošenje državnog novca"
Na njegove tvrdnje reagirao je tužitelj Vrhovnog javnog tužiteljstva Goran Ilić, koji je za Nova.rs potvrdio da je i sam došao do informacija o iznošenju državnog novca.
"Čuo sam iz više izvora da se na graničnom prijelazu Batrovci odvija iznošenje državnog novca. Siguran protok novca navodno osiguravaju časnici granične policije. Nadležna javna tužiteljstva ne bi smjela sjediti prekriženih ruku, već bi trebala zatražiti provjeru ovih navoda i poduzeti druge mjere kojima bi se zaustavila ta kriminalna operacija. Ovo nije vrijeme da tužitelji sjede u uredima, već je vrijeme za djelovanje", poručio je Ilić za Nova.rs.
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