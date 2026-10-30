Tužitelj iz Srbije tvrdi da se preko granice s Hrvatskom iznosi državni novac: "Čuo sam iz više izvora"

Bakić je u intervjuu za list Danas, koji će biti objavljen u tiskanom izdanju subotnjeg broja i na portalu, rekao da je upravo doznao kako je dan prije izbora počelo iznošenje državnog novca iz Srbije preko graničnog prijelaza Batrovci. Dodao je da postoje načini na koje bi se taj novac mogao vratiti u Srbiju te da odgovorni za to kazneno djelo moraju snositi posljedice.