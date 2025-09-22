U BiH uhićen dobrovoljac koji se borio za rusku vojsku u Ukrajini

Dario Ristić prošloga se tjedna predao vlastima BiH nakon saznanja da je za njim raspisana međunarodna Interpolova tjeralica, potvrdio je njegov odvjetnik Rade Ćulibrk za portal Detektor koji prati procesuiranja pred pravosuđem u BiH. On je uhićen u Međunarodnoj zračnoj luci u Sarajevu. Nakon toga je predan u nadležnost Suda BiH koji mu je odredio pritvor.