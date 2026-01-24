Oglas

42-godišnji muškarac

U BiH uhićen vjeroučitelj zbog dječje pornografije, bio je i kandidat na izborima

author
Hina
|
24. sij. 2026. 10:38
Zlostavljanje djece
MUP/Europol/Ilustracija

Policija u Bosni i Hercegovini je zbog dječje pornografije uhitila je 42-godišnjeg muškarca, koji je bio vjeroučitelj i kandidat na izborima u toj zemlji.

Oglas

Prema priopćenju Policije Republike Srpske muškarac se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj, te da je vrbovao djecu za izradu takvog sadržaja. Mediji su naveli kako se radi o Mustafi Hrustanbegoviću iz Bijeljine na krajnem sjeveroistoku BiH, koji je bio profesor islamskog vjeronauka. Radio je u školama na području Bijeljine. Bio je uključen u Islamsku zajednicu Janja, gdje je sudjelovao u otvaranju dječje igraonice "Vildan". Tamo je obnašao i dužnost prvog upravitelja. 

Tijekom 2020. godine je na lokalnim izborima bio kandidat za vijećnika stranke Narod i pravda za općinsko vijeće Bijeljine. 

Policija navodi da su tijekom pretrage njegove obiteljske kuće zaplijenjeni računala, mobilni telefoni i drugi predmeti povezani s počinjenjem kaznenog djela.

Nakon kriminalističke obrade, Hrustanbegović je predan Okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini na daljnje postupanje, navodi se u policijskom priopćenju.

Teme
BiH dječja pornografija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ