U BiH uhićen vjeroučitelj zbog dječje pornografije, bio je i kandidat na izborima

Prema priopćenju Policije Republike Srpske muškarac se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj, te da je vrbovao djecu za izradu takvog sadržaja. Mediji su naveli kako se radi o Mustafi Hrustanbegoviću iz Bijeljine na krajnem sjeveroistoku BiH, koji je bio profesor islamskog vjeronauka. Radio je u školama na području Bijeljine. Bio je uključen u Islamsku zajednicu Janja, gdje je sudjelovao u otvaranju dječje igraonice "Vildan". Tamo je obnašao i dužnost prvog upravitelja.