Hladni rat na Grenlandu

Na svoj nepredvidljiv i naizgled kaotičan način u kojemu, gleda li se s manje strasti, ima i reda i logike, Trump je Dancima i Europljanima s mrkvom u jednoj i batinom u drugoj ruci poručivao da će Grenland ili kupiti ili zakupiti ili ga silom zauzeti, ali da će biti onako kako 'opet velika' Amerika bude htjela.