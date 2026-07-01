Tresli se kreveti
U Srbiji dva potresa u samo tri minute
Potres magnitude 3,9 prema Richteru zabilježen je nešto prije 10 sati na području jugoistočne Srbije. Tri minute ranije zabilježen je i potres magnitude 2,3.
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Podrhtavanje tla osjetilo se i na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji te Crnoj Gori.
Euronews Srbija piše da su dva potresa u razmaku do svega nekoliko minuta zabilježena na području Leskovca u razmaku od svega nekoliko minuta.
Prvi potres magnitude 2,3 prema Richteru dogodio se u 7:43 sati, a njegov epicentar bio je na dubini od jednog kilometra.
Samo tri minute kasnije, u 7:46 sati, uslijedio je znatno jači potres magnitude 3,9 prema Richteru, s hipocentrom na dubini od pet kilometara.
Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti niti ozlijeđenim osobama, a nadležne službe prate situaciju.
Stanovnici Leskovca navode da se potres snažno osjetio te da se mnogima tresao krevet. Prema njihovim svjedočanstvima, podrhtavanje tla osjetilo se na cijelom jugu Srbije, kao i na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.
#Earthquake 9 km S of #Leskovac (#Serbia) 26 min ago (local time 09:46:33). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) July 1, 2026
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