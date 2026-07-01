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Tresli se kreveti

U Srbiji dva potresa u samo tri minute

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N1 Info
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01. srp. 2026. 11:27
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potres
EMSC/X

Potres magnitude 3,9 prema Richteru zabilježen je nešto prije 10 sati na području jugoistočne Srbije. Tri minute ranije zabilježen je i potres magnitude 2,3.

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Podrhtavanje tla osjetilo se i na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji te Crnoj Gori.

Euronews Srbija piše da su dva potresa u razmaku do svega nekoliko minuta zabilježena na području Leskovca u razmaku od svega nekoliko minuta.

Prvi potres magnitude 2,3 prema Richteru dogodio se u 7:43 sati, a njegov epicentar bio je na dubini od jednog kilometra.

Samo tri minute kasnije, u 7:46 sati, uslijedio je znatno jači potres magnitude 3,9 prema Richteru, s hipocentrom na dubini od pet kilometara.

Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti niti ozlijeđenim osobama, a nadležne službe prate situaciju.

Stanovnici Leskovca navode da se potres snažno osjetio te da se mnogima tresao krevet. Prema njihovim svjedočanstvima, podrhtavanje tla osjetilo se na cijelom jugu Srbije, kao i na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

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potres potres u srbiji srbija

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