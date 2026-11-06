Pregovori Rusije i Srbije
Udarac za Vučića iz Moskve. O važnom dogovoru odlučivat će nova vlada
Pregovori Rusije i Srbije o novom plinskom aranžmanu ponovno će biti na dnevnom redu nakon formiranja nove vlade u Beogradu, izjavila je u Moskvi glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, prenosi agencija RIA Novosti.
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"Što se tiče najava Studentske liste o pregovorima s Rusijom o ugovoru o plinu, smatram da bismo se tom pitanju trebali ponovno posvetiti nakon formiranja tijela vlasti u Srbiji i nakon što ona podnesu odgovarajuće službene zahtjeve", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi Nova.rs.
Prethodno su predstavnici Studentske liste, koja je osvojila apsolutnu većinu glasova na parlamentarnim izborima, izjavili da žele dugoročni sporazum o isporuci plina iz Rusije kako bi osigurali stabilnu opskrbu tim energentom.
Ugovor o isporuci ruskog plina Srbiji istječe 31. prosinca, nakon što je Rusija 30. rujna produljila postojeći plinski aranžman sa Srbijom za tri mjeseca, pod istim povoljnim uvjetima.
Podsjetimo, Aleksandar Vulin, bivši srpski ministar i aktualni predsjednik Nadzornog odbora Srbijagasa, ranije se oglasio iz Moskve nakon neobičnog događaja s letom kojim je trebao otputovati u Rusiju.
Naime, zrakoplov se u utorak navečer, nakon polijetanja, vratio u Beograd. Prema pisanju srpskih medija, razlog je bio to što Vulin navodno nije prošao sigurnosnu provjeru.
Nakon dolaska u Moskvu, Vulin je objavio videosnimku u kojoj je odbacio tvrdnje da je pobjegao iz Srbije i iznio svoju verziju događaja.
"Ja nisam nigdje otišao, ja nisam nigdje pobjegao", poručio je.
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