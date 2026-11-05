VIDEO / Vulin se javio iz Moskve: "Neću u Zagreb pljuvati po svojoj zemlji"

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Bivši srpski ministar Aleksandar Vulin stigao je u Moskvu nakon što je njegov zrakoplov u utorak navečer promijenio smjer i vratio se u Beograd, a sada tvrdi da nije pobjegao te optužuje novu vlast za laži i maltretiranje putnika.

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Aleksandar Vulin, bivši srpski ministar i aktualni predsjednik Nadzornog odbora Srbijagasa, oglasio se iz Moskve nakon neobičnog događaja s letom kojim je trebao otputovati u Rusiju.

Naime, zrakoplov se u utorak navečer, nakon polijetanja, vratio u Beograd. Prema pisanju srpskih medija, razlog je bio to što Vulin navodno nije prošao sigurnosnu provjeru.

Nakon dolaska u Moskvu, Vulin je objavio videosnimku u kojoj je odbacio tvrdnje da je pobjegao iz Srbije i iznio svoju verziju događaja.

"Ja nisam nigdje otišao, ja nisam nigdje pobjegao", poručio je.

Tvrdi da je tijekom noći bio izložen pritisku nove vlasti te da su se, kako kaže, širile neistinite informacije o njegovu prtljagu. Među ostalim, spominjale su se tvrdnje da je u malom ruksaku prevozio milijune eura i desetke kilograma zlata.

"Ja nisam onaj koji će otići u Zagreb i pljuvati po svojoj zemlji"

Optužio je vlast da je zbog političkih razloga maltretirala stotine putnika koji su se nalazili u zrakoplovu.

Vulin je poručio i da će tijekom boravka u Moskvi održati sastanke s važnim predstavnicima ruske države i gospodarstva. Kaže da će se zalagati za dobre odnose Rusije i Srbije, kao i za produljenje plinskog sporazuma.

Posebno se osvrnuo na kritike upućene Srbiji iz inozemstva, istaknuvši da on nije među onima koji svoju zemlju napadaju iz drugih država.

"Ja nisam onaj koji će otići u Zagreb pljuvati po svojoj zemlji", rekao je Vulin, dodajući da isto ne bi učinio ni u Bruxellesu.

Na kraju je ustvrdio da su time propale optužbe da je pokušao iznijeti nešto zabranjeno iz zemlje te poručio da su tvrdnje o razlozima povratka zrakoplova još jedna u nizu laži.

Podsjetimo, iako je Studentska lista pobijedila na izborima, Srpska napredna stranka (SNS) i dalje je na vlasti jer proces primopredaje vlasti još nije završen. Vulin je politički povezan s tom strankom i bio je ministar u njezinim vladama.