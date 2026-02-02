"uspjeh zasjenila rasprava"
BiH mediji: "Thompson je u Hrvatskoj važniji i od sporta i od zakona"
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu, no njihov je uspjeh zasjenila rasprava o tome može li ili ne može Marko Perković Thompson biti dio javnog dočeka sportaša u Zagrebu, piše Klix.ba.
Grad Zagreb planirao je organizirati doček rukometaša na Trgu bana Jelačića, međutim gradonačelnik Tomislav Tomašević to je otkazao zbog izričitog zahtjeva rukometaša da na dočeku nastupi i Thompson, piše Klix.ba.
Tomašević je objasnio kako je Grad Zagreb već zabranio njegove koncerte zbog korištenja ustaškog pozdrava i ustaških obilježja tijekom nastupa, no su rukometaši ipak zatražili da dočeka uopće ne bude. Time su i sami reprezentativci pokazali da im je Thompson važniji od proslave uspjeha zajedno sa svojim narodom.
Kako sinoć nije bilo javnog dočeka na trgu, navijači su dočekali rukometaše u zračnoj luci, i to uz zastavu HOS-a i ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Svi zajedno pjevali su Thompsonove pjesme, no pjevač, kojega rukometaši toliko vole, nije se ni pojavio u zračnoj luci.
Ipak, Vlada Hrvatske odlučila je „spasiti“ stvar, odnosno udovoljiti rukometašima da pobjedu proslave uz nacionalističke poruke. Objavili su da će večeras ipak biti organiziran doček u središtu Zagreba, i to uz nastup Marka Perkovića Thompsona.
Prijetnje Tomislavu Tomaševiću
U međuvremenu je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dobio prijetnje smrću nakon što je odbio podržati organiziranje dočeka rukometaša Hrvatske.
„Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro“, stoji u poruci koja je jutros poslana gradonačelniku Zagreba.
Jasno je da je Thompsonova glazba u službi jačanja nacionalnog duha, iako većina njegovih pjesama ne nosi otvorene nacionalističke poruke. Ipak, postoje i one koje izravno veličaju ratne zločine, poput zločina paljenja i protjerivanja u pjesmi „Anica – kninska kraljica“.
Osim toga, Thompson svojom popularnošću svakodnevno vraća Hrvate u ratno razdoblje 1990-ih, čime ruminativno budi traume i druge negativne emocije kod stanovništva, što s psihološkog aspekta nije dobro ni za pojedinca ni za zajednicu.
Zanimljivo je i to, ističe Klix, da je Thompson svojim glazbenim stvaralaštvom uspio oživjeti pozdrav koji se usko veže uz fašističku NDH, unatoč tome što se Hrvatska danas smatra visoko uređenom, demokratskom državom.
„Za dom spremni“ ustaški je ekvivalent nacističkom „Sieg Heilu“ i nastao je u NDH, u vrijeme Drugog svjetskog rata. Svojedobno je Kolinda Grabar-Kitarović, kao predsjednica Hrvatske, pokušala izmijeniti činjenice tvrdeći da je riječ o starom hrvatskom pozdravu, no hrvatski povjesničari brzo su je demantirali.
Odlukama Visokog prekršajnog suda od 27. siječnja 2016. te Ustavnog suda od 8. studenoga 2016. pozdrav „Za dom spremni“ proglašen je protupravnim jer simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije te podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti.
Ključno, kada je riječ o Zagrebu, Skupština Grada Zagreba u studenome 2025. godine donijela je zaključak kojim se gradonačelnika poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječilo korištenje fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uključujući „Za dom spremni“, na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću.
U konačnici, Ustavni sud Republike Hrvatske jasno je rekao da je poklič „Za dom spremni“ ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu s Ustavom, dok je Europski sud za ljudska prava u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio da njegova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer potiče mržnju.
Da Thompson među hrvatskim narodom budi nacionalizam, pa i fašizam, pokazuje upravo opsesija njegovih pristaša pozdravom NDH i drugim ustaškim obilježjima, koja danas nose na odjevnim predmetima. Takvi simboli i povici u suvremenom kontekstu mogu potaknuti tenzije, osobito u društvu koje je multietničko i osjetljivo na ratna zbivanja 1990-ih godina, piše Klix.
