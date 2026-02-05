Možemo: Thompson glorificira ustaški režim i NDH, nikada se toga nije odrekao

Politička platforma Možemo objavila je priopćenje u kojem oštro kritizira predsjednika Vlade Andreja Plenkovića zbog, kako navode, svjesnog političkog vezivanja uz pjevača Marka Perkovića Thompsona i proustaških vrijednosti koje Thompson, prema njihovim tvrdnjama, godinama javno promovira.
"Sve maske su pale. Andrej Plenković svjesno veže svoju vlast uz Marka Perkovića Thompsona, osobu koja je kroz godine javno i višekratno glorificirala genocidni ustaški režim i simboliku NDH, a čega se nikada nije odrekao. Andrej Plenković rado politički profitira od popularnosti svog režimskog pjevača, no istodobno bi rado da se zaboravi kakve vrijednosti režimski pjevač njeguje", navode pa nastavljaju:
"Pa da ga podsjetimo. Pod pokličem "Za dom spremni" proveden je genocid nad Srbima, Židovima i Romima. Tim pokličem završavao je svaki nalog kojim se pod NDH masovno deportiralo, mučilo i ubijalo nevine ljude. Pod pokličem "Za dom spremni" nema slobode niti zajedništva, samo smrt. Ako danas normaliziramo ustaštvo, već sutra ćemo stvoriti društvo u kojem jedni vrijede više, a svi drugi šute ili stradavaju. Prekrajanjem prošlosti otvara se budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna."
Na kraju su iz Možemo napomenuli da se ne radi "tek o pitanju interpretacije prošlosti".
"I zato, ne dajte se zavarati, ovo nije tek pitanje interpretacije prošlosti. Ovo je ultimativna borba za budućnost. Za našu zajedničku, slobodnu, pravednu zemlju."
