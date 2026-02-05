Možemo: Thompson glorificira ustaški režim i NDH, nikada se toga nije odrekao

"Pa da ga podsjetimo. Pod pokličem "Za dom spremni" proveden je genocid nad Srbima, Židovima i Romima. Tim pokličem završavao je svaki nalog kojim se pod NDH masovno deportiralo, mučilo i ubijalo nevine ljude. Pod pokličem "Za dom spremni" nema slobode niti zajedništva, samo smrt. Ako danas normaliziramo ustaštvo, već sutra ćemo stvoriti društvo u kojem jedni vrijede više, a svi drugi šute ili stradavaju. Prekrajanjem prošlosti otvara se budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna."