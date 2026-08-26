OBJAVLJENI DETALJI SLUČAJA
VIDEO / Dramatična snimka uhićenja osumnjičenog za silovanje u Srbiji: "Prvo ju je opljačkao..."
MUP Srbije objavio je snimku uhićenja 50-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je na Čukarici opljačkao i silovao 67-godišnju ženu.
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Zbog sumnje da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu i pokušao počiniti razbojništvo, uhićen je 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, priopćio je MUP Srbije.
Kako se navodi u priopćenju, inspektori Odjela za suzbijanje krvnih, seksualnih i prometnih delikata te trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u suradnji s Upravom za tehniku, a po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, identificirali su i uhitili Sekulu N. (50).
Policija ga sumnjiči da je jučer na Čukarici počinio kaznena djela silovanja i pokušaja razbojništva nad 67-godišnjom ženom.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.
Napad se dogodio u Požeškoj ulici, jednoj od najprometnijih ulica na Banovom brdu, u općini Čukarica. Napadač je, ženi najprije oteo novčanik, a potom ju odvukao ispod stubišta, gdje ju je silovao.
Svjedoci koji su pronašli ženu ispod stubišta rekli su da je prostor u koji ju je napadač odvukao zaklonjen od pogleda s ulice. Na mjestu su zatekli rasute stvari iz njezine torbe i 67-godišnju ženu u dubokom šoku.
Ubrzo je stigla Hitna pomoć, koja je ženu prevezla u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnjih pregleda i pružanja potrebne pomoći.
'Našli smo je ispod stubišta'
Stanari Požeške ulice i prolaznici koji su se našli u blizini mjesta napada i dalje su u šoku. Svjedoci tvrde da je napad bio iznimno brutalan i da se sve dogodilo u samo nekoliko minuta.
Očevici navode da su stariju ženu pronašli potpuno potresenu ispod stubišta na ulazu u zgradu, gdje ju je napadač ostavio nakon napada.
Građani koji su prvi stigli na mjesto događaja tvrde da im je žena odmah rekla da je silovana. Prema njihovim riječima, nepoznati muškarac prethodno joj je ispred samog ulaza otrgnuo torbu i novčanik.
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