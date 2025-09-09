ODRŽALI OKUPLJANJE
VIDEO / Građani u Srbiji "deratizirali" ulice nakon Vučićevog posjeta
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak je boravio u Borči, nakon čega su stanovnici tog beogradskog naselja odlučili provesti „deratizaciju“ ulica.
"Deratizacija Borče"
Kako javljaju mediji, na poziv zborova građana u Borči je održano okupljanje pod nazivom „Deratizacija Borče nakon Vučićeva posjeta“.
Građani su šetali rutom kojom su se prethodnog dana kretali simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS), a kolonu je predvodilo nekoliko osoba odjevenih u zaštitna odijela, koje su sa sobom nosile opremu za deratizaciju.
Fotografije i snimke „deratizacije“ brzo su postale viralne na društvenim mrežama, a stanovnici naselja poslali su jasnu poruku vladajućem režimu u Srbiji.
"Spontani" SNS skupovi
Podsjetimo, Vučić je jučer zajedno s predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić posjetio Borču, gdje su se okupili i građani s transparentima na kojima je pisalo „Ne damo Srbiju“ i „Želim učiti“.
Iako su građani snimali autobuse koji su dovozili pristalice vlasti na skupove, Vučić je tvrdio da SNS ne organizira dolazak građana, već da je sve spontano. Tako se i on sam „spontano“ pojavio u Borči.
"Pametniji je popustio"
Naveo je kako na skupovima protiv blokada u Srbiji sudjeluje sve više ljudi, uključujući i u Beogradu, te dodao da su „jučer u Šapcu blokaderi pokušali izazvati incident i stati na put koloni, iako ih je bilo malo, ali da je pametniji popustio“.
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija šabačkog centra posle neuspešnog pokušaja šetnje ćacija. #UcutatiNecemo pic.twitter.com/t3PNb8w8T7— Dobar Loš Zao (@LosZao) September 7, 2025
„Rekao sam našim ljudima da se sklone i prošeću, iako ih je bilo mnogo više. Pametniji uvijek popušta. Pokušali su izazvati incident u Šapcu, stati nasred puta kojim ide velika kolona. Htjeli su tučnjavu, a mi smo rekli – maknite se, mi nećemo tučnjavu s braćom i sestrama. Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta. Najvažnije je da čuvamo mir, stabilnost i sigurnost za ljude“, izjavio je Vučić tijekom šetnje s građanima u Borči.
Dodao je da ljudi nisu došli na skup zbog njega, nego „zbog Srbije, zbog sebe, svoje djece i budućnosti“.
Ne zna brojke prosvjeda
Također je rekao kako zasad ne zna brojke vezane uz masovnost prosvjeda protiv nasilja, ali je ustvrdio da je u Beogradu bilo više ljudi nego ranije.
Važno je istaknuti i da su studenti u blokadi i sinoć organizirali veliki prosvjed u Beogradu. Okupljanje je počelo u 14:00 sati ispred zgrade Vlade Srbije, odakle su krenuli prema Palači pravde.
Potom su otišli do zgrade Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata u Sarajevskoj ulici, a posljednja postaja bio je Sektor unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova u Bulevaru Zorana Đinđića. Tijekom dana održan je i prosvjed u Užicu kao podrška uhićenima u tom gradu.
