„Rekao sam našim ljudima da se sklone i prošeću, iako ih je bilo mnogo više. Pametniji uvijek popušta. Pokušali su izazvati incident u Šapcu, stati nasred puta kojim ide velika kolona. Htjeli su tučnjavu, a mi smo rekli – maknite se, mi nećemo tučnjavu s braćom i sestrama. Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta. Najvažnije je da čuvamo mir, stabilnost i sigurnost za ljude“, izjavio je Vučić tijekom šetnje s građanima u Borči.