Središte Novoga Sada blokirano je traktorima poljoprivrednika koji prosvjeduju zbog uskraćivanja dogovorenih poticaja, olakšica pri nabavi goriva, podizanja kredita, i uopće odnosa države prema toj grani gospodarstva, javili su u ponedjeljak gradski i regionalni mediji u Vojvodini.
Šest udruga poljoprivrednika ispred sjedišta Vlade
Prosvjed je organiziralo šest udruga poljoprivrednika s područja Bačke, Banata i Srijema čiji su članovi traktorima zauzeli prostor ispred sjedišta Vlade i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine - zgrade Banovine.
Skup nezadovoljnih poljoprivrednika podržali su novosadski studenti pod sloganom "Traktor stiže, huljo moja".
Predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Milan Bogunović naveo je za portal „Nova.rs“ da zemljoradnici ove godine nisu dobili ništa od poticaja, a proizvođači kukuruza su zbog suše imali izuzetno lošu godinu.
Najavio da će ostati cijeli dan u Novom Sadu, da će u predstojećem razdoblju blokade širiti na druge gradove, te da će okupljanja postajati sve dulja.
Prosvjednici dodaju da je stanje u poljoprivredi neizdrživo i zbog sušekoja je uništila od 50 do 100 posto roda kukuruza i soje, kao i drugih usjeva i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede "šuti".
Državi dali 10 dana
Državi su dali rok od deset dana da ispuni njihove zahtjeve.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za Radio televiziju Srbije (RTS) da je resorno ministarstvo otvoreno za razgovor sa svim udrugama.
On je rekao i da je izlazak manjeg dijela od više stotina tisuća traktora na ulice nebitan.
"Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine tisuća traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija", naveo je Glamočić za RTS.
Dodao je da bi država, ako bi ispunila zahtjeve poljoprivrednika, morala oduzeti nastavnicima, liječnicima i svim drugim korisnicima državnog proračuna.
