Vučić poručio da neće bježati iz države ako izgubi izbore: "Svaki zatvor u Srbiji ljepši mi je od sunca bilo gdje na svijetu"

Vučić je rekao da je sramota što se jedna nekada velika stranka, koja je, kako je naveo, imala intelektualce, svela na ljude poput Milivojevića.

"Govori­li su oni da ću bježati, da ću se sklanjati, zbog čega da bježim, što sam podigao Srbiju, zajedno s drugim ljudima, onako kako je nikada nitko nije podigao u njezinoj povijesti, što smo izgradili Srbiju onako kako je nitko nikada nije izgradio, što sam i Beograd izgradio onako kako ga nitko nikada nije izgradio", rekao je Vučić tijekom posjeta vinariji "Cvetković" u mjestu Stanjevo u Aleksandrovcu.

Ocijenio je da se oporba žali jer zna kakav će biti izborni rezultat te da će povjerenje građana dobiti oni koji su odgovorni. Za one koji danas podržavaju DS rekao je da su "još gori od njih, uništili bi zemlju za šest mjeseci, ni toliko im ne bi bilo potrebno".