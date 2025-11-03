Vlada Švedske: Zbog korupcije, obustavljamo podršku dijelu državnih institucija u Srbiji

Vlada Švedske odlučila je „prilagoditi potporu“ Srbiji u okviru Strategije za reformsko partnerstvo Švedske sa Zapadnim Balkanom i Turskom, objavljeno je na stranicama švedskog parlamenta.
Odluka znači da se dijelovi potpore državnim institucijama u Srbiji obustavljaju, a sredstva će se u većoj mjeri usmjeriti na jačanje civilnog društva.
„Razvoj u Srbiji ide u pogrešnom smjeru. To se odnosi na sve – od rastuće korupcije do nepoštovanja načela vladavine prava. Zemlje ne mogu očekivati švedsku potporu ako ne provode reforme i razvoj kakve očekujemo. Zato sada uvodimo ove promjene“, izjavio je švedski ministar za razvojnu pomoć i vanjsku trgovinu Benjamin Dousa.
Vlada Švedske, kako je navedeno, pomno prati situaciju u Srbiji i već dulje vrijeme uočava nedostatak reformske volje u radu srpske vlade.
„To se osobito odnosi na provedbu načela vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu temeljnih sloboda i prava, poput slobode izražavanja i slobode medija. Imajući to na umu, vlada je odlučila preispitati potporu Srbiji, u skladu s načelima proširenja Europske unije temeljenog na zaslugama.
To znači da se zemlje koje napreduju i pokazuju volju za reformama nagrađuju, dok se potpora može smanjiti ili zamrznuti za one koje ne poštuju temeljna prava ili zaostaju u demokratskom razvoju. Vlada je stoga odlučila obustaviti određene oblike potpore srpskoj državi i sredstva preusmjeriti na jačanje civilnog društva“, stoji u priopćenju.
