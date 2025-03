Vladimir Pivovarov o tragediji u Kočanima: Bilo je pitanje dana kad će se dogoditi ovakva tragedija

Podijeli :

Vladimir Pivovarov, bivši djelatnik makedonskog MUP-a javio se u N1 Studio uživo, gdje je s našom Ninom Kljenak razgovarao o tragediji u Kočanima, prilikom koje je život izgubilo 59 mladih.

“Kad imate korumpirani sistem, on podriva sve institucije. U konkretnoj situaciji sve su institucije zakazale. Godinama je ovaj objekt radio ilegalno, a u tako malom gradu sve se zna. Nevjerojatno kako je MUP dopustio održavanje koncerata u tom objektu. Pitanje je bilo kad će se nešto ovakvo dogoditi”, kaže Pivovarov.

Spominje i prosvjede koji su uslijedili nakon tragedije.

“Zato danas u državi imamo prosvjede, što apsolutno zabrinjava i pitanje je tko i kako ovo može razriješiti u ovoj državi”, dodaje.

Postavlja se pitanje održavanja prethodnih 29 koncerata u tom objektu u proteklih godinu dana, ili kako ja kažem, štali. Ništa nismo naučili ni od jednog slučaja, dodaje Pivovarov i podsjeća na na stravičnu nesreću koja se dogodila u Bugarskoj prije tri godine kad se zapalio autobus iz Sjeverne Makedonije, a u kojem je poginulo 46 osoba od čega 12 djece – autobus inače, nije imao dozvolu za putovanje izvan zemlje.

Ne eskulpira ni sadašnju vladajuću garnituru. “Ako si imao želje i volje do sada bi se sve već riješilo, preventivno, od inspekcija, koje su isto korumpirane, i ne bi došlo do ovoga. s obzirom na to da sam godinama bio šef policije u Kumanovu ne mogu shvatiti da onaj policajac koji je svaki dan gledao taj objekt, svake subote je tamo bilo tih zabava, da nije napisao, a možda je i napisao a nitko nije preuzeo, dopis svom nadređenom da se tu događaju takva i takva kaznena djela”, zaključuje Pivovarov.

