Vučić: Histerično me napala Hrvatska, glavna sila današnje Europe

"Danas sam primijetio koliko su me napadali u Varšavi – započeo je moj prijatelj, nastavili Belgijci, a pridružila se i Hrvatska, 'glavna sila' današnje Europe. Možda je to iznenađenje za neke, ali kada me Hrvati histerično kritiziraju, to mi je znak da radim pravu stvar", rekao je Vučić.