Vučić: Nemam problem da municija iz Srbije završi u Ukrajini

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je spremnost Srbije da izvozi veće količine streljiva u Europsku uniju te da s tim nema problema, ako to završi na bojištu u Ukrajini.
"Neka kupci rade što žele"
"Neka kupci rade što žele s robom", rekao je Vučić u intervjuu za "Cicero", njemački mjesečnik specijaliziran za politiku i kulturu, što je izazvalo veliku pozornost u Ukrajini.
Tako je "Ukrajinska pravda" izvijestila da je spomenuo da su skladišta streljiva u Srbiji puna, s posebno velikim zalihama minobacačkih granata.
Prema izvješćima, rekao je da je Srbija spremna "ponuditi prijateljima u Europi sve što Srbija ima", što je opisao kao "fenomenalni doprinos europskoj sigurnosti".
Srbiji potrebni dugoročni ugovori
Po Vučićevim riječima, Srbiji su potrebni dugoročni ugovori kako bi mogli planirati unaprijed, rekavši da je oduvijek tvrdio da je Srbija neutralna zemlja, ali da je apsolutno spremna surađivati sa svojim europskim prijateljima po vojnim pitanjima i sada čeka odgovore europskih zemalja na svoj prijedlog.
Reagirao i Peskov
Na ovaj intervju odgovorio je i službena Moskva. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov rekao je da Rusija "razumije neviđeni pritisak koji se vrši na Srbiju", izvještava "Russia today" na engleskom jeziku.
Peskov je opisao pitanje izvoza srbijanskog oružja kao "nimalo jednostavnu priču". Ranije ove godine, ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) izvijestila je da srbijanske tvrtke povećavaju neizravne pošiljke oružja Ukrajini preko država članica EU-a poput Češke i Bugarske.
Koliko oružja Srbija izvozi nije poznato, budući da godinama nije bilo redovitog izvješća Ministarstva trgovine o izvozu oružja.
