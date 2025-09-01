Vučić reagirao na članak Guardiana, oni ga objavili u rubrici "pisma čitatelja"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na članak The Guardiana, a njegovu reakciju britanski list objavio je u rubrici "pisma čitatelja".
Kako piše Nova.rs, o Vučićevu pismu za N1 govorio je analitičar međunarodnih odnosa Mirko Dautović koji je istaknuo da je njegov odgovor objavljen u tiskanom izdanju Guardiana u dodatku za vikend, na sedmoj stranici u rubrici "pisma čitatelja".
Neke od tema u toj rubrici su problemi s glazbenim pravcem black metal, stavovi o intervjuu s Nickom Cleggom (umirovljenom britanskom političaru i nekadašnjem predsjedniku Liberalnih demokrata), a tu je i rubrika "Country diary", odnosno, kako je The Guardian opisuje, "dnevna izvješća sa sela i iz prirode".
Maligna prisutnost u politici
Kako podsjeća Nova.rs, u tekstu koji je The Guardian objavio 25. kolovoza navodi se da "prosvjednici zaslužuju više podrške i solidarnosti od EU nego što dobivaju". Vučićevu prisutnost u politici zapadnog Balkana The Guardian ocijenio je kao "malignu".
Kako piše The Guardian, autoritarni odgovor na prosvjede - koji su se proširili na mala mjesta - pridonio je padu javnog povjerenja u lidera koji je iskoristio moć države da služi vlastitim političkim interesima. Dodatno su napisala i da su Srbiji potrebni "slobodni i pošteni izbori i preokret autoritarnog režima iz proteklog desetljeća".
Vučić je u svom odgovoru ocijenio da je Srbija duboko okrenuta Europi. U tekstu je naveo i da je u proteklih devet mjeseci održano 23.000 nedozvoljenih skupova.
"Većina ih je bila mala, ponekad samo nekoliko desetaka ljudi, ali su poremetili svakodnevni život, zaustavili vladu i nedavno postali nasilni. Više od 170 policajaca je ozlijeđeno. Unatoč tome, policijske akcije ostale su ograničene, suzdržane i usmjerene samo na one koji su oštetili imovinu ili napali policajce", poručio je Vučić.
