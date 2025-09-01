Vučić reagirao na članak Guardiana, oni ga objavili u rubrici "pisma čitatelja"

Kako piše The Guardian, autoritarni odgovor na prosvjede - koji su se proširili na mala mjesta - pridonio je padu javnog povjerenja u lidera koji je iskoristio moć države da služi vlastitim političkim interesima. Dodatno su napisala i da su Srbiji potrebni "slobodni i pošteni izbori i preokret autoritarnog režima iz proteklog desetljeća".