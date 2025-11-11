Hrka: Ovo ne ide u dobrom smjeru ni s njihove ni s moje strane, nastavljam štrajk glađu

Dijana Hrka, majka Stefana, jednog od 16 stradalih u urušavanju nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, koja već deseti dan štrajka glađu kod Ćacilenda, izjavila je za N1 Srbiju da je pomalo iscrpljena, jedva stoji na nogama, "ali bit će dobro".
I dalje nije željela komentirati poziv na razgovor koji joj je uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, niti je htjela otkriti o čemu su razgovarali telefonom.
"Zna se kako će se ovo završiti"
"I prije topovskog udara (jučer ujutro), čuvari su pokušavali doći do mog šatora. Nitko nije reagirao. Nitko nije došao to ispitati, zato ne želim ni sa kim razgovarati. Ovo ne ide u dobrom smjeru, ni s njihove ni s moje strane. Ne prijetim nikome, ali ne daj Bože da se meni nešto dogodi, zna se kako će se ovo završiti“, poručila je Hrka.
"Zašto lažete ovaj narod?"
Ponovila je da institucije ne rade svoj posao, već prebacuju odgovornost jedni na druge.
"Zašto lažete ovaj narod?" upitala je.
"Ne daj Bože da netko ovdje bude ugrožen, ni oni neće proći kako treba", dodala je.
Istaknula je da nitko neće znati o čemu je razgovarala s Vučićem dok ne dođe vrijeme.
"Neka ih bude sram i stid"
Na pitanje hoće li nastaviti štrajk glađu, odgovorila je da hoće.
"Ja sam dijete koje je živjelo za vrijeme rata, i više je puta bilo gladno nego sito. Mnogo sam puta bila gladna, neću prekinuti štrajk glađu. Ja to mogu i hoću, neka ih bude sram i stid", rekla je Hrka kroz suze.
