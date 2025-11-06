Vučićev savjetnik plaćao izraelskog novinara za kampanju? "Napravio sam ozbiljnu pogrešku"

Levinson, koji je tvrdio da su optužbe u aferi “Qatargate” prenapuhane, ispričao se zbog neobjavljivanja potpunih informacija o svojim poslovnim vezama, ali je negirao da je radio za Katar – zaljevsku državu koja podržava Hamas i koja je, zajedno s Egiptom i SAD-om, posredovala u prekidu vatre u Gazi, javlja Times of Israel.