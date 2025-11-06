afera Qatargate
Vučićev savjetnik plaćao izraelskog novinara za kampanju? "Napravio sam ozbiljnu pogrešku"
Poznati novinar Chaim Levinson otpušten je iz izraelskog lista Haaretz nakon što je otkriveno da je zaradio najmanje 200.000 šekela (oko 61.000 dolara) od konzultanta Yisraela “Srulika” Einhorna, jednog od nekoliko suradnika premijera Benjamina Netanyahua koji su osumnjičeni za nezakonite veze s Katarom.
Levinson, koji je tvrdio da su optužbe u aferi “Qatargate” prenapuhane, ispričao se zbog neobjavljivanja potpunih informacija o svojim poslovnim vezama, ali je negirao da je radio za Katar – zaljevsku državu koja podržava Hamas i koja je, zajedno s Egiptom i SAD-om, posredovala u prekidu vatre u Gazi, javlja Times of Israel.
Prema pisanju Haaretza, Levinson (41) je od 2019. do 2024. godine bio angažiran od Einhornove konzultantske tvrtke Perception da piše tekstove za izborne kampanje na Balkanu, gdje je Einhorn savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Dio tog razdoblja Levinson je istodobno bio politički dopisnik Haaretza, dok je Einhorn vodio kampanju za Netanyahuovu stranku Likud.
Levinson je Einhorna intervjuirao najmanje dvaput - 2019. o Likudovoj kampanji i 2022. na Haaretzovoj konferenciji o demokraciji. Uredništvo je navelo da je Levinson često izražavao skepsu prema optužbama u aferi Qatargate.
Sukob interesa i otkaz
Levinson, koji je u Haaretzu radio 17 godina, ranije je priznao da s Einhornom ima osobni, ali ne i poslovni odnos. Međutim, nije otkrio svoje poslovne veze ni nakon što je njegov kolega Bar Peleg objavio priču o aferi Qatargate.
Peleg je nedavno dobio dokumente koji pokazuju “komercijalne veze” između Levinsona i Perceptiona. Nakon toga, Levinson je pozvan na sastanak s glavnim urednikom Alufom Bennom, koji mu je rekao da “nove informacije ne dopuštaju da nastavi raditi u listu”.
Levinson je potom dao ostavku, što je objavio na društvenoj mreži X, iako je Haaretz ubrzo potvrdio da je zapravo otpušten.
Reakcije i daljnji razvoj
Televizijski kanal 12, na kojem Levinson zajedno s novinarkom Ofirom Asayag vodi popularni talk-show Ofira i Levinson, priopćio je da “po prvi put čuje” za cijeli slučaj i najavio internu istragu. Levinson je zatražio da preskoči sljedeću emisiju.
Zanimljivo, u kolovozu je u toj emisiji gostovala Einhornova majka Talia, kontroverzna pravnica, koja je napustila studio uživo nakon što ju je Asayag upitala kako se osjeća zbog sinove upletenosti u Qatargate.
Dodatne sumnje i članci o Kataru
Već u srpnju Levinson je bio pozvan na razgovor zbog “dva članka o Kataru i Egiptu” – jednog koji je sam napisao u travnju 2023., te drugog koji je godinu kasnije objavljen na njegovu preporuku.
Prema javnom servisu Kan, taj drugi članak bio je kolumna objavljena pod anonimnim pseudonimom, koja je hvalila Katar i kritizirala Egipat zbog njihovih uloga u pregovorima o prekidu vatre u Gazi. Autor, bivši visoki dužnosnik izraelskih sigurnosnih službi, također je osumnjičen u aferi Qatargate.
Levinson je priznao da je proslijedio taj tekst uredništvu, ali tvrdi da to nema veze s Einhornom, nego da je riječ o “izvrsnom tekstu”.
Levinsonova obrana
Na mreži X Levinson je potvrdio da je radio za Perception na kampanjama u regiji, tvrdeći da mu je urednik Benn 2019. dopustio dodatni posao umjesto povišice. Međutim, tvrdi da nije znao da Einhorn i njegova tvrtka rade za Katar.
“Napravio sam ozbiljnu pogrešku i želim se ispričati. Pogriješio sam jer, iako sam prekinuo suradnju, nisam dao potpunu objavu,” napisao je Levinson. “Nikada nisam radio za Katar, niti sam znao za bilo kakvu povezanost Einhorna s njima.”
Pozadina afere Qatargate
U središtu afere Qatargate nalazi se sumnja da su Einhorn i Perception vodili kampanje u Izraelu i inozemstvu kako bi popravili imidž Katara, posebno u vezi s njegovom ulogom posrednika u pregovorima o prekidu vatre i razmjeni talaca nakon napada Hamasa 7. listopada 2023.
Tvrtka Perception navodno je djelovala preko posrednika, dok su dvojica Netanyahuovih suradnika - Jonatan Urich i Eli Feldstein - istodobno radili za Perception i obnašali visoke dužnosti u Likudu.
Netanyahu je, podsjetimo, godinama prije napada Hamasa dopuštao da milijuni dolara u gotovini iz Katara mjesečno odlaze u Gazu, gdje su korišteni za financiranje uprave kojom upravlja Hamas.