Zovko: Hrvatska izborna jedinica u BiH po belgijskom modelu je najelegantnije rješenje

„Hrvatska izborna jedinica ili izborna jedinica na hrvatskom jeziku nije ništa neuobičajeno za Europsku uniju. Mi to imamo i u Belgiji, gdje vi imate glasanje po izboru za koju listu, na kojem jeziku vi smatrate da ste dio te skupine. Mi znamo da bi to bilo najelegantnije rješenje“, rekla je Zovko sinoć u intervju za RTV HercegBosne iz Mostara.