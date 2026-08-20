IZBORNA REFORMA
Zovko: Hrvatska izborna jedinica u BiH po belgijskom modelu je najelegantnije rješenje
Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko izjavila je bi uspostava hrvatske izborne jedinice po uzoru na model koji postoji u Belgiji, bila „najelegantnije rješenje“ za izbornu reformu i osiguravanje političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Oglas
„Hrvatska izborna jedinica ili izborna jedinica na hrvatskom jeziku nije ništa neuobičajeno za Europsku uniju. Mi to imamo i u Belgiji, gdje vi imate glasanje po izboru za koju listu, na kojem jeziku vi smatrate da ste dio te skupine. Mi znamo da bi to bilo najelegantnije rješenje“, rekla je Zovko sinoć u intervju za RTV HercegBosne iz Mostara.
Zovko se poziva na belgijski model po kojemu, ovisno o području, birači mogu glasati za kandidatske liste povezane s nizozemskom, francuskom ili njemačkom jezičnom zajednicom. Na taj način se političko predstavljanje povezuje i s jezičnom pripadnošću.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ranije je potaknuo raspravu o izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je da će Hrvatska s partnerima iz Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti razgovore o izmjenama Izbornog zakona BiH i ograničenim ustavnim promjenama. Cilj je, kako je rekao, osigurati da Hrvati mogu birati svoje političke predstavnike bez preglasavanja brojnijih Bošnjaka.
Zovko začuđena oštrim reagiranjem na istup Grlića Radmana: 'Ne vidim razlog...'
Grlić Radman pritom je podržao uspostavu hrvatske izborne jedinice, koja je predložena i Rezolucijom Hrvatskog sabora. Tu su ideju oštro odbacili dužnosnici probošnjačkih stranaka, a u njegovu obranu su stali hrvatski dužnosnici i braniteljske udruge HVO-a.
Hrvatski politički predstavnici kao primjer preglasavanja navode izbor Željka Komšića u Predsjedništvo BiH, kojega su, prema njihovim tvrdnjama, u četiri navrata većinom birali bošnjački birači. Kao mogući novi primjer zloporabe navode kandidaturu njegova savjetnika Slavena Kovačevića na mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH na izborima u listopadu ove godine.
Zastupnica Europskog parlamenta Zovko je izrazila čuđenje zbog oštrih reagiranja na istup hrvatskog šefa diplomacije.
„Ne vidim razlog za ovakve reakcije koje ne žele argumentaciju na sustavno kršenje i političko nasilje nad tim narodom. Virtualna izborna jedinica je jedini način da bi se moglo spojiti građansko i etničko“, rekla je.
Zovko je odbacila inicijative bošnjačkih stranaka da je za BiH jedino rješenje građanski model po načelu „jedan čovjek, jedan glas“, istaknuvši da europski primjeri Njemačke, Belgije i Južnog Tirola pokazuju kako se federalnim i decentraliziranim uređenjem mogu zaštititi kulturna i jezična prava različitih naroda.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas