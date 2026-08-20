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OPASNI OTPAD

Zekanović: Milanović u plićaku pije pivo, a inicijativa "Gospić je naš dom" je prepuna "možemovaca"

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N1 Info
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20. kol. 2026. 10:41
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Patrik Macek/PIXSELL

Član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović izjaivo je kako mu je dojavljeno da "predsjednik Milanović u plićaku na Hvaru pije pivo", pa je inicijativu "Gospić je naš dom" napao da je "prepuna možemovaca".

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"Ne nasjedajte ljevičarima kojima do Like nije stalno, vjerujte vladi koja uvijek sve rješava i riješit će i ovo", kazao je Zekanović pa Most i Nikolu Grmoju nazvao "ravnozemljašima i klaunovima".

"Na području Like nema povećane incidencije raka, a vlada će napraviti sve da je ni ne bude", ustvrdio je Zekanović.

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